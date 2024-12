Raiduo con Ale&Franz 2024, le anticipazioni della puntata del 30 dicembre

Prima di salutare il 2024, Raidue regala al proprio pubblico una serata all’insegna delle risate, del divertimento e dell’ironia. Oggi, lunedì 30 dicembre, in prima serata, la seconda rete della Rai trasmette l’ultima puntata di Raiduo, lo show ideato da Alessandro Pozzoli e che vede nelle vesti di mattatori della serata Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale&Franz. Protagonisti da anni della comicità italiana, Ale&Franz continuano a confermarsi tra i comici più apprezzati dai telespettatori del piccolo schermo che amano l’ironia tagliente e pulita dei due comici.

In ogni puntata di “Raiduo”, Ale&Franz sono stati affiancati da una band guidata da Paolo Jannacci che, con i suoi arrangiamenti, rende ogni sketch assolutamente unito ed inimitabile. Non mancano, tuttavia, ospiti speciali che saranno presenti sul palco anche questa sera.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Raiduo di Ale&Franz del 30 dicembre 2024

Non ci saranno solo Ale&Franz sul palco dell’ultima puntata di Raiduo. Sul palco, infatti, nel corso della serata, si alterneranno Lodovica Comello, Massimo Bagnato, Massimo Boldi, Angelo Pintus, Beppe Bergomi. Non mancherà neanche l’ospite musicale che questa sera sarà Cristiano De Andrè e che renderà omaggio alla memoria di Fabrizio De Andrè, scomparso 25 anni fa.

Non mancheranno, inoltre, neanche comici emergenti, pronti a rubare la scena ai colleghi veterani e a strappare un sorriso sia al pubblico presente in studio che ai telespettatori. I comici emergenti di questa sera saranno Matteo Cesca Eleonora Romano, al loro esordio televisivo.

Come vedere in diretta streaming Raiduo

L’ultima puntata di Raiduo può essere vista in diretta televisiva su Raidue a partire dalle 21.20. Con Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming dello show comico. Per farlo, basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione che consente anche di vedere le puntate già trasmesse in tv. La diretta streaming è così disponibile sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.

