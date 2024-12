Raiduo con Ale&Franz 2024, le anticipazioni della puntata del 9 dicembre

Risate, divertimento, ironia ma anche musica sono gli ingredienti principali della nuova puntata di Raiduo, lo show di Ale&Franz in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2024, in prima serata su Raidue. Alessandro “Ale” Besentini e Francesco “Franz” Villa, con la loro ironia, salgono sul palco per regalare una serata leggera e spensierata i telespettatori della seconda rete della Rai. Uno show in cui non mancano i momenti di riflessione sulla società sempre, tuttavia, in chiave ironica. Con i due protagonisti principali non mancheranno altri comici, pronti a dare vita a personaggi nuovi in grado di strappare un sorriso a tutti.

Valeria Marini, la madre Gianna Orrù: "È stata aggredita da un portoghese"/ "Da tempo non ci parliamo più…"

La parte musicale, invece, è affidata alla band guidata dal maestro Paolo Jannacci che, con i suoi stacchetti musicali, rende unici tutti i momenti divertenti dello show.

Gli ospiti e gli sketch della terza puntata di Raiduo

Sono tanti gli ospiti che allieteranno il pubblico di Raidue in questa terza puntata di Raiduo. Sul palco con Ale&Franz, infatti, si alterneranno Elisabetta Gregoraci, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Elio e le Storie Tese. Ospite della serata, inoltre, sarà Emiliano Luccisano, molto popolare sul web e al suo esordio televisivo.

Matteo Bassetti: "Nessun allarmismo sulla malattia in Congo"/ "Anemia potrebbe essere legata alla povertà"

Spazio, poi, ai simpatici vecchietti Ermanno e Nanni che, nei loro sketch, saranno coadiuvati da badanti particolari. Questa sera, a ricoprire il ruolo di badante sarà Mara Maionchi che proverà a far impazzire i vecchietti.

Come vedere in diretta streaming Raiduo

La terza puntata dello show di Ale&Franz, Raiduo può essere vista in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Raplay, inoltre, è possibile vedere in diretta streaming lo show sia contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo. Con Raiplay, inoltre, è anche possibile rivedere i singoli momenti della serata.

Larimar Annaloro: proseguono le analisi sui cellulari/ La madre: "Ho ricevuto sette strane telefonate"