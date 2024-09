Chi è Raimondo Todaro: tutto sull’insegnante di ballo

Raimondo Todaro è un volto popolarissimo del piccolo schermo che ha debuttato in tv come maestro di Ballando con le stelle quando aveva solo 18 anni. Nel programma di Milly Carlucci, Todaro è cresciuto come artista vincendo anche diverse edizioni di Ballando come quelle in cui ha trionfato con Cristina Chiabotto, Elisa Di Francisca e Giusy Versace. Talentuoso e professionale, Todaro ha così saputo conquistare la stima degli addetti ai lavori anche se, ad un certo punto, ha sentito l’esigenza di tuffarsi in nuove esperienze.

Todaro che non ha mai smesso di ballare e insegnare, dopo anni vissuti a Ballando con le stelle, ha così deciso di cedere alla corte di Maria De Filippi accettando di diventare professore della scuola di Amici.

Raimondo Todaro ha ufficializzato l’addio ad Amici durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. “Me lo hanno chiesto tutti quest’estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”, ha dichiarato.

Nessun accenno, tuttavia, al motivo che lo ha portato a lasciare la scuola più famosa d’Italia che riaprirà i battenti domenica 29 settembre. Todaro, dunque, potrebbe aver scelto di lasciare Amici semplicemente per tuffarsi in nuove avventure.