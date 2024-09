Raimondo Todaro e Francesca Tocca a Verissimo: le rivelazioni sulla figlia Jasmine

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi domenica 15 settembre 2024 di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto nello studio Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i due ballerini che abbiamo visto protagonisti anche nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. E tra i primi temi toccati dalla coppia Raimondo Todaro e Francesca Tocca non poteva mancare quello relativo alla figlia Jasmine: “Da qualche giorno ha iniziato le medie, è stato uno choc, tra poco arriverà il momento del fidanzatino, io ancora sono in forma” ha scherzato l’ex professore di Amici.

Francesca Tocca si è lasciata travolgere dalla commozione soffermandosi sui suoi genitori e aprendo la scatola dei ricordi: “Capisco tutto quello che ha fatto mia mamma per me da madre, abbiamo fatto viaggi, lavori, ringrazio la mia famiglia, forse lo dico poco ai miei genitori, mi hanno insegnato i valori più importanti, ancora oggi è una donna fortissima e vorrei diventare come lei. Hanno molto sofferto quando ci siamo separati, sono molto legati a lui”.

Raimondo Todaro conferma l’addio ad Amici: “Non ci sarò”

Riguardo al passato Francesca Tocca ha ricordato il momento in cui ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, quando aveva solamente 21 anni: “Facevo una vita molto stressante, avevo tante gare e raccoglievo qualcosa, le cose andavano bene, ho resistito ma sono iniziati gli attacchi di panico, all’inizio ti devastano, è una cosa che ti segna, poi con il tempo si impara a gestire, chiamavo Raimondo Todaro in piena notte, mi sono passati quando è arrivata Jasmine nella mia vita e mi sono completamente scomparsi” le parole della ballerina.

La coppia Raimondo Todaro e Francesca Tocca ha poi accolto in studio la figlia Jasmine, presentandola al pubblico di Verissimo, la piccola ha colto l’occasione per rivelare che da grande sogna di fare la ballerina come mamma e papà, prima di leggere un prolungamento della lettera scritta da Todaro per la moglie. Raimondo Todaro ha poi colto l’occasione per confermare che non tornerà ad Amici: “Purtroppo non ci sarò, è stato il top e sono stato fortunato, ne approfitto per salutare tutti”.