RAIMONDO TODARO/ I motivi dell’addio a Ballando e il rapporto con la figlia Jasmine

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono due dei protagonisti de Il meglio di Da noi… a ruota libera. Per prima cosa, Raimondo ed Elisa parlano della loro amicizia nata a Ballando con le stelle: “La nostra storia è stata un romanzo vero”, sottolinea la Isoardi, che poco dopo viene trascinata in pista dalla Fialdini per un siparietto in cui la conduttrice deve ballare e intanto imitare diverse situazioni (le tracce le detta proprio Francesca). Raimondo, dall’altra parte, è chiamato a giudicare le varie performance e intanto capire cosa Elisa sta cercando di imitare. Oltre a divertirsi, però, Raimondo ed Elisa parlano anche del loro passato e del rapporto con le loro famiglie. È la stessa Elisa a svelare al pubblico che tipo di papà è Raimondo: “Un papà pazzesco, lui è devoto a Jasmine, per quanto ho potuto conoscerlo”. (agg. di Rossella Pastore)

ELISA ISOARDI/ Su Raimondo Todaro: “La nostra storia è stata un romanzo vero”

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle

In questi giorni si continua a parlare dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, una trasmissione che lo ha visto a lungo come protagonista, nelle vesti di coach. Il ballerino sarebbe in trattativa con un’altra produzione e avrebbe quindi deciso di voltare pagina, dando un netto taglio al passato. La notizia ha sconvolto i fan del programma, che ormai si erano affezionati alla presenza dell’esuberante ballerino, spesso sotto i riflettori insieme alle sue allieve. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente”, le primissime parole di Milly Carlucci, una volta capite le intenzioni di Raimondo Todaro. Alla conduttrice, tuttavia, non è andato giù il fatto che Raimondo non le abbia detto nulla.

Da noi a ruota libera/ Anticipazioni, ospiti 8 agosto: puntata estiva con il "meglio"

Raimondo Todaro, Milly Carlucci ferita dal suo addio a Ballando con le Stelle

“Ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando con le stelle”, ha raccontato al Carlucci a proposito della rottura con Raimondo Todaro. Il ballerino, evidentemente, sente l’esigenza di cambiare aria, una necessita che la Carlucci rispetta ma che non l’ha lasciata indifferente: “Prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e graimouardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme”. Si accendono dunque i riflettori sul futuro professionale di Raimondo Todaro. Fan a caccia di indizi per capire dove, eventualmente, tornerà a brillare l’ex stella di Ballando. Raimondo Todaro sceglie la via del silenzio e si guarda intorno, in attesa di trovare l’accordo con una nuova produzione.

