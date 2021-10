Raimondo Todaro: perché ha lasciato Ballando con le Stelle?/ Rottura con Milly dopo che..

Perché Raimondo Todaro non farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2021? Gli appassionati del programma condotto da Milly Carlucci devono fare i conti con una pesante assenza quest’anno: quella del mitico ballerino, che oggi ricopre il ruolo di professore ed insegnante nella scuola di Amici. Il passaggio da Ballando con le Stelle ad Amici è il motivo che ha portato alla rottura tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro furioso con Mattia e Christian/ "Vergognatevi! Amici? Ora rischiate"

Il ballerino, legittimamente, aveva aspirazioni diverse: voleva nuovi stimoli e cercare una nuova avventura professionale. Ciò che ha indispettito la presentatrice è il modo in cui questo è avvenuto. Si aspettava infatti una chiamata da parte di Raimondo Todaro, che invece aveva affidato il suo addio ad un post social.

RAIMONDO TODARO/ Nuovo prof di Amici 21: Alessandra Celentano lo punge “la danza…”

Raimondo Todaro, da Ballando con le Stelle ad Amici

“Ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, aveva scritto il celebre ballerino. La Carlucci, dal canto suo, aveva rimarcato negativamente l’atteggiamento di Todaro, rimproverandolo per aver chiuso il rapporto in modo frettoloso e freddo.

“Sapevo che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”. Tutto questo adesso è già storia. Todaro è impegnato con Amici, la Carlucci invece ha sapientemente rimescolato le carte dello staff.

ALESSANDRA CELENTANO STUZZICA RAIMONDO TODARO/ "Amici? Maria prendilo!", lui "Pronto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA