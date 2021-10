Rambo III/ Su Italia 1 il terzo film della saga con Sylvester Stallone

Rambo III, il personaggio creato dallo scrittore David Morrell

Rambo III va in onda oggi, 1 ottobre 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Già nel 1988 l’America ci vide giusto anche al cinema schierandosi con la fazione corretta all’interno del complesso sistema tribale e politico, anche ideologico, afghano. Nel pieno della campagna militare dell’Unione Sovietica di allora all’interno del territorio afghano appare come una scelta nella quale ribadire come l’Occidente si schierò con la fazione giusta, i Mujahideen e non i Talebani, entrambe protagoniste della Guerra Civile afghana e di un percorso difficile per la sua popolazione.

La battaglia di Midway/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Robert Mitchum

Il popolo afghano avrà dalla sua parte un alleato di lusso, John Rambo, il personaggio reso celebre in tre pellicole da Sylvester Stallone, creato dalla penna dello scrittore canadese David Morrell che, nel 1972, pubblicò il libro ‘First Blood (Primo sangue)’, dove si parla per la prima volta di questo reduce dal Vietnam incompreso nella società, emarginato, maltrattato, quasi odiato senza senso. É l’America revisionista anche al cinema e il successo di Rambo, di tutta la saga, è dovuto all’unione di buone trame, ottimi effetti di produzione, ma, soprattutto, alla figura di Sylvester Stallone che solo in Rocky, come altro riferimento, ha saputo calarsi completamente in un ruolo rendendolo personale. Rambo è Stallone, non lo si può immaginare interpretato da nessun altro.

Hammamet/ Su Rai 3 il film con Pierfrancesco Favino che interpreta Bettino Craxi

Rambo III, la trama del film

Dopo i maltrattamenti del primo film e il ritorno in Vietnam per liberare gli amici ancora detenuti nelle prigioni indocinesi, in Rambo III si riequilibra all’interno di un monastero buddhista in Thailandia. Il colonnello Trautman però si mette alla ricerca del suo pupillo, ha bisogno di una macchina di guerra per collaborare con le fazioni afghane dei Mujahideen per contrastare l’invasione dell’esercito sovietico in territorio afghano. Una volta convinto della bontà della missione, John Rambo è quello di sempre, un vero flagello per tutti coloro si pongono sui suoi passi.

LEGGI ANCHE:

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR/ Streaming del film su Rai 2 tra azione e fumetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA