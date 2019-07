Rammstein Torino 2020, Ticketone: tilt per i biglietti/ É polemica: “pagliacci”

Durissima protesta dei fans dei Rammstein nei confronti di TicketOne, il sito più famoso in Italia per la vendita dei biglietti dei concerti. La band industrial metal tedesco formatosi a Berlino nel 1993 sbarcherà in Italia, a distanza di tre anni dall’ultimo concerto, il 13 luglio 2020 presso lo Stadio Olimpico di Torino. La vendita generale è stata aperta oggi e i fans speravano di poter acquistare tranquillamente i biglietti in netto anticipo rispetto alla data prevista. Eppure, nonostante all’evento manchi più di un anno, quando i fans hanno aperto il sito per procedere all’acquisto sono rimasti a bocca asciutta. Molti utenti, infatti, hanno riscontrato problemi e lunghe attese. La piattaforma, infatti, negava loro l’accesso continuando a tenerli nella cosiddetta sala d’attesa. Sul web, così, si è sollevata una dura polemica nei confronti di Ticketone.

Rammstein Torino 2020, Ticketone in tilt per i biglietti: “pagliacci” urlano gli utenti

Sulla pagina Facebook di TicketOne sono tantissimi gli utenti che stanno protestando per l’impossibilità di poter acquistare i biglietti per i Rammstein. “Sito intasato per la vendita dei biglietti dei rammstein. Vogliamo sistemare? Che scandalo”, scrive su Facebook Daniez mentre Andrea aggiunge – “Andrebbero tutti annullati i biglietti… Siete dei pagliacci”. C’è, poi, chi è pronto a segnalare il caso a Striscia la notizia: “Segnaleremo la cosa a Striscia la Notizia, i siti di bagarinaggio online stanno ancora vendendo i biglietti per i grossi eventi”. La piattaforma potrebbe aver avuto problemi a causa dell’alto numero di accessi. Tuttavia, a scatenare la rabbia degli utenti è la presenza dei biglietti su siti secondari e a prezzi più alti. Tutto, poi, si è risolto dopo un’ora.

