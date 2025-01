Ramona Badescu, chi è e carriera: da attrice a primadonna del Bagaglino

Ramona Badescu ha vissuto il periodo d’oro della sua carriera soprattutto negli anni ’90, dove si è distinta come attrice, showgirl e successivamente primadonna del Bagaglino. Nata e cresciuta in Romania, vive in Italia dal 1990 e successivamente ha ottenuto la cittadinanza italiana; il suo debutto televisivo arriva nel 1994, quando prende parte alla serie tv fantasy Le storie di Farland.

Narcis Godeanu e Ignazio, chi sono il marito e il figlio di Ramona Badescu/ "Fare la mamma è..."

Sono gli anni in cui si distingue anche come attrice, avendo partecipato a numerose fiction e serie del piccolo schermo come La piovra 8 e Incantesimo, comparendo anche in un episodio di Un medico in famiglia nel 1998. Negli anni 2000, a seguire, entra nel magico mondo del Bagaglino che tanta popolarità ha dato a numerose soubrette dello spettacolo; la showgirl è diventata una delle primedonne di punta della celebre compagnia di varietà, soprattutto con lo spettacolo Marameo del 2002. Successivamente, nel 2005 ha preso parte al reality La fattoria come concorrente.

Ramona Badescu, dal cinema all’esperienza politica

Ramona Badescu non è stata solo attrice e showgirl sul piccolo schermo ma si è distinta anche sul grande schermo. Il debutto al cinema è arrivato nel 1992 nella popolare pellicola di Mario Monicelli Parenti serpenti; a seguire è stata diretta da Neri Parenti in Le nuove comiche del 1994 e Paparazzi del 1998, mentre nel 2001 ha recitato nel cast di Caruso, zero in condotta di Francesco Nuti.

Non solo attrice e showgirl, Ramona Badescu nel corso della sua carriera si è anche avvicinata al mondo della politica; nel 2008, infatti, in occasione delle elezioni comunali tenutesi a Roma si è candidata nella lista civica a sostegno di Gianni Alemanno, allora candidato a sindaco. L’attrice non venne eletta ma ebbe comunque l’occasione di ricoprire un ruolo importante, quello di consigliere per i rapporti con la comunità romena, ruolo atto a favorire forme di integrazione tra i due popoli e le rispettive culture.