Ramona, tema di Maturità sul fidanzato morto in un incidente/ “Avevamo fretta di stare insieme”

Ramona Brancale ieri ha svolto la prima prova della Maturità: il suo tema è dedicato al fidanzato Mattia Casazzo, morto in un incidente stradale lo scorso giovedì sera a Volvera, in provincia di Torino. Un’auto guidata da un conoscente, Andrea Boggia, li ha travolti. L’impatto è stato fatale per il ventiduenne.

“Ho scelto L’elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp. Mi ci sono identificata”, ha raccontato a La Stampa la diciottenne, che in questi giorni sta affrontando gli esami con il cuore infranto. “Eravamo mano nella mano quando una Bmw a folle velocità, con al volante un ubriaco, me l’ha strappato via. I nostri sogni sono stati cancellati e io sono adesso qui senza di lui”. È anche di questo che parla il suo tema. “Parla di me, di noi, di quella sera. Non sappiamo più aspettare, tutto è diventato istantaneo, abbiamo sempre fretta. Quella sera avevo fretta di stare con lui, di dirgli quanto gli volevo bene. Eravamo ad un compleanno in famiglia, ma abbiamo salutato tutti e siamo usciti. Avevo fretta di abbracciarlo, di dargli un bacio”.

Ramona, tema di Maturità sul fidanzato morto in un incidente: il racconto su Mattia

Ramona come scritto nel suo tema di Maturità non può fare a meno di pensare a cosa sarebbe accaduto se quella sera, in cui il fidanzato Mattia è morto a causa di un incidente, non fossero usciti così presto. Poi, nella sua mente ci sono i progetti. A breve si sarebbe iscritta all’Università con l’obiettivo di aprire una attività insieme in Spagna. “Noi correvamo solo nei pensieri, quelli viaggiavano veloci, erano tutti proiettati a un futuro insieme”.

A stroncarli, invece, è stato un ubriaco al volante. “Chi guidava quella macchina non aveva fretta. Tornava a casa dopo una serata passata a bere con gli amici. Correva e basta. Ci ha travolto, avrà visto quello che ha causato nello specchietto retrovisore ma ha continuato la sua folle corsa”, ha concluso.

