Incidenti oggi, 20enne in scooter morto a Lecco/ Un 64enne investito e ucciso a Bergamo

Facciamo il punto anche oggi, martedì 20 giugno 2023, su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi verificatisi nel nostro Paese. Cominciamo da quanto accaduto ad Abbadia Lariana (provincia di Lecco) dove ha perso la vita un giovane ragazzo di 20 anni. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale nei pressi della traiettoria del viandante, e la vittima era a bordo di uno scooter quando si è scontrato violentemente con un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta di marcia.

L’impatto è stato violentissimo al punto che per il 20enne sulle due ruote non vi è stato nulla da fare: quando gli uomini del 118 sono giunti sulla zona dello scontro il giovane era già morto, e i vari tentati di rianimarlo non sono andati a buon fine, dichiarandone quindi il decesso sul posto. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni: indagini in corso per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, 64ENNE MORTO A DALMINE: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quanto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sempre in Lombardia, precisamente a Dalmine, in provincia di Bergamo. Anche in questo caso ha perso la vita un motociclista, precisamente un 64enne che è rimasto investito da una betoniera.

L’incidente terribile è avvenuto lungo la via Provinciale all’altezza del numero 47, nei pressi del distributore di benzina locale. Mentre il 53enne si trovava a bordo della sua moto ha urtato un mezzo pesante fermo nei pressi del distributore: caduto in strada è stato in seguito travolto da una betoniera che stava sopraggiungendo proprio in quegli istanti, schiacciandolo con le ruote posteriori. Sul posto gli uomini del 118 anche con l’elisoccorso ma per il povero 64enne non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dal centauro dopo l’investimento.

