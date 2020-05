Random, Amici Speciali/ “Il 5 giugno esce Montagne Russe. Potevo rimandare ma..”

Pubblicità

Random, la vera rivelazione di Amici Speciali che, con la sua semplicità ed umiltà ha conquistato sia il pubblico di canale 5 che la giuria del talent show di Maria De Filippi, è pronto a giocarsi tutte le chance per conquistare uno dei quattro posti disponibili della finalissima del 5 giugno. Indipendentemente da come andrà la semifinale di Amici Speciali, tuttavia, Random è ugualmente felice per l’imminente uscita del suo primo Ep, “Montagne Russe”. Ad annunciarlo è stato proprio il rapper. “Quando ho iniziato a mettere assieme le prime canzoni dell’ep non è stato per nulla facile. Il momento che aspettavo da quasi un anno si scontrava con l’emergenza che tutti conosciamo. Le circostanze influenzano ciò che facciamo.. Potevo rimandare questa uscita, potevo aspettare un momento migliore per promuoverlo, potevo temporeggiare annunciando un nuovo singolo. Ma sapete cosa c’è? C’è che la musica non dovrebbe mai aver regole. Il 5 Giugno esce Montagne Russe il mio primo Ep“, ha scritto su Instagram.

RANDOM: “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA”

Giovanissimo, ma consapevole di ciò che vuole fare nella sua vita, Random sta dedicando tutto se stesso alla musica. Il concorrente di Amici Speciali, grande all’occasione che gli ha offerto Maria De Filippi, si sta facendo conoscere dal grande pubblico, curioso di capire anche perchè abbia scelto di chiamarsi così. “Sono un bravo ragazzo un può fuori di testa”, ha detto su Instagram. Random, inoltre, ha anche svelato di aver sempre sognato di poter entrare nella scuola di Amici. “Sembra ieri quando mi dirigevo verso la sala trovando i miei genitori davanti alla Tv. Mia mamma si faceva un po’ ‘più in la’ e assieme guardavamo Amici. Entrare in quello studio è stato emozionante per tanti motivi. Non posso negare che il mio pensiero era rivolto a tutte le persone che mi seguono ma sopratutto a chi da quel divano ha saputo apprezzarmi in ogni caso”, ha concluso.





