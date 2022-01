Random è fidanzato?/ Un amore finito lo ha segnato…

I personaggi appartenenti al mondo della musica e della Tv hanno certamente la possibilità di fare facilmente nuove conoscenze e non faticano quindi a trovare un compagno con cui condividere parte della propria vita. Una situazione che però sembra diversa a quella che si trova a vivere Random, uno dei rapper emergenti apprezzati dai suoi coetanei (il ragazzo è un classe 2001) e non solo.

A differenza di molti suoi colleghi, chi ha avuto modo di avvicinarlo ha apprezzato la sua umiltà e la timidezza, caratteristiche che sono apparse evidenti in occasione della sua recente partecipazione ad “Amici Speciali“. Non è un caso che anche una colonna del piccolo schermo come Maria de Filippi si sia complimentata con lui per questo.

Random è fidanzato? Ecco qual è la verità

Pur essendo presente sui social al pari di molti altri coetanei, Random non ama particolarmente parlare della sua vita privata nè metterla in mostra in modo ostentato. Questo ha generato particolare curiosità su suo status sentimentale. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa era stato il cantante a chiarire la sua situazione facendo intendere come il suo cuore sanguini ancora per una storia finita male.

Il rapper originario di Massa di Somma (Napoli) sarebbe stato infatti fidanzato per ben cinque anni, ma ancora non si sentirebbe pronto per buttarsi in una nuova relazione. “Quando si vuole fare un passo importante nella vita bisogna lasciare alle spalle tutte le cose sbagliate per rinascere in un nuovo cammino – aveva raccontato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. A me è successo quando mi sono lasciato con la ragazza con la quale stavo da cinque anni è stato doloroso”.

Nonostante tutto, il ventenne non chiude ovviamente le porte all’amore: “A vole mi dico: ‘Emanuele, anche se ne hai passate tante nella vita ricordati che l’amore è bello” – ha detto al sito Splashouse.it.



