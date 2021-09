Random/ “Grazie a Dio che mi ha fatto il regalo della tv”

Random torna alla ribalta con i Seat Music Awards 2021

Random è uno degli artisti che si esibiranno in occasione dei Seat Music Awards 2021 all’Arena di Verona, in onda su Rai 1. Il nome d’arte di Emanuele Caso è la traduzione in lingua inglese del suo cognome: “random”, infatti, significa “caso”. Nasce in provincia di Napoli nel 2001 e cresce a Riccione insieme alla famiglia. S’innamora della musica e grazie al padre, inizia a suonare la batteria all’età di soli cinque anni.

Con il tempo si appassiona sempre di più al rap e insieme agli amici si sfidano con le gare di freestyle e capisce di essere bravo con le rime. Negli anni di liceo inizia a scrivere dei testi e nel 2018 esce il suo disco chiamato “Giovane Oro”, ma dopo un anno, proprio con la canzone “Chiasso”, raggiunge il massimo del successo. Questo singolo avrà un doppio disco di Platino e sarà in cima alle classifiche della musica per molti mesi.

Random e il rapporto con la Chiesa

Nel 2019 esce il singolo “Rossetto”, il quale piace molto di più del primo, infatti partecipa ad Amici Speciali, ovvero l’edizione vip di Amici di Maria De Filippi e presenta una nuova canzone chiamata “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Random, quest’anno, per la prima volta ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Torno a te”.

I suoi genitori sono due pastori evangelici: “Mamma è sempre stata molto religiosa, ed ha convertito anche mio padre, che suonava il basso e la chitarra in chiesa. Suoni e fede sono diventati in me un tutt’uno, poi mi hanno regalato una batteria, la suonavo anche io durante le funzioni, grazie a papà, grazie a Dio”, ha raccontato il rapper a Il mattino. E ha aggiunto: “Devo dire grazie a Dio che mi ha fatto il regalo della tv, di quel pubblico straordinario, e poco importa il risultato della gara, quello che conta è il risultato della vita, quando scendi dalle montagne russe”.

