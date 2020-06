Random/ “Se vuoi davvero una cosa, niente è impossibile” (Amici Speciali)

Pubblicità

Random tra i protagonisti di Amici Speciali di Maria De Filippi, il talent show di quattro puntate giunto alla finale di venerdì 5 giugno 2020. Tra i 12 concorrenti anche il rapper nato a Massa di Somma in provincia di Napoli che ha conquistato i social con il suo singolo “Chiasso”. Un successo travolgente tanto da spingere Queen Mary a volerlo in questa edizione speciale del talent show di Canale 5 organizzato per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile nella lotta al Coronavirus. A pochi giorni dalla semifinale del programma, il rapper si è raccontato in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni parlando proprio della sua prima esperienza televisiva e dell’uscita del suo primo EP dal titolo “Montagne Russe”. Un titolo che rappresenta a pieno la vita, ma anche la carriera artistica che ha deciso di intraprendere: “so già che la strada del successo, un po’ come la vita, non sarà sempre in discesa”. Prima di arrivare ad Amici Speciali il rapper ha pubblicato nel 2018 il disco “Giovane Oro”, un album completamente diverso che ha raccontato così: “stavo cercando di capire chi fossi. Ero un trapper con testi più aggressivi, poi il successo del brano contenuto in quel disco, “Ritornerai” mi ha fatto capire che strada seguire”.

Pubblicità

Random: da Chiasso al successo ad Amici

Random ha debuttato in tv proprio come concorrente di “Amici Speciali”. Una forte emozione per il giovane rapper che prima di dedicarsi alla musica ha fatto anche il muratore. “Alcuni brani che si trovano nel disco li ho scritti tra i cantieri e in mezzo ai mattoni” ha rivelato a Sorrisi a cui ha raccontato anche come è stato strano rivedersi in tv. “È strano e come si è visto, guardo tutto con stupore! Alla fine non sono qui per farmi vedere, sono qui soprattutto per imparare” ha precisato il rapper che ha trovato fantastico poter entrare nel mondo sognante di Giuliano Peparini, direttore artistico del programma per cui ha solo parole di grande stima: “ha un talento raro nell’entrare nella testa delle persone e visualizzare ambientazioni che sono esattamente come le immagini, anzi, sono oltre la tua immaginazione. È davvero un grande”. Non sono mancate però le difficoltà come ha confessato a Sorrisi: “quando avrei dovuto cantare “Chiasso”. Da tantissimo tempo avevo la convinzione che quel brano fosse irripetibile dal vivo. Non so perché. Dopo averla fatta in trasmissione ho capito che se vuoi davvero una cosa, niente è impossibile”. In realtà in pochi sanno che Random aveva cercato di partecipare ad Amici presentandosi ai provini nel 2017, ma in quell’occasione è stato scartato: “non mi hanno preso. Ho capito perché: faccio molta fatica a gestire le mie emozioni, la mia ansia e le paure. Non sarei mai riuscito a tenere duro per così tanto tempo”. Alla fine però ad Amici ci è ugualmente arrivato, anche se in modo diverso!



© RIPRODUZIONE RISERVATA