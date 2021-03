Random, Torno a te/ Un disastro dietro l’altro, romanticismo basterà? (Sanremo 2021)

Random cerca riscatto insieme a The Kolors nella terza serata del Festival di Sanremo 2021. Dopo aver mostrato all’Italia il suo brano ‘Torno a te’, nella puntata dei duetti e delle cover il cantante opta per “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti. Sale sul palco con una giacca elegante nera, sotto cui spunta una sorta di dolcevita rosso elettrico. Se il look lascia a desiderare, l’interpretazione va anche peggio. “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti non sembra essere un pezzo propriamente nelle sue corde e quasi nessuno lo salva.

Sbirciando sui vari portali, la critica è feroce: l’esibizione di Random è sicuramente considerata tra i momenti flop della terza puntata del Festival di Sanremo 2021. Nemmeno The Kolors riesce ad evitargli la figuraccia. Sui social il commento è altrettanto cinico e spietato: le stonature non sono passate inosservate, un po’ in tutte le puntate. Stasera, in occasione della quarta puntata, dovrà decisamente fare meglio per risollevarsi.

Random al Festival di Sanremo 2021 con Torno a Te: già spacciato?

Oggettivamente sembrano davvero poche le chances di Random di chiudere decorosamente questo Festival di Sanremo 2021 e di piazzarsi in zone di classifiche onorevoli. Le prime serate non andate come sperava e per capirlo è sufficiente dare un’occhiata ai commenti di delusione sotto i post dell’esibizione del concorrente. Appare evidente che Random non sia riuscito a bucare il cuore dei telespettatori. La canzone romantica Torno a Te non ha di certo impressionato: né nel bene né nel male.

Ma questo significa aver preso parte ad un Festival senza lasciare traccia, in maniera anonima. Difficile che lasci il segno, forse la sua partecipazione verrà ricordata di più per qualche défaillance piuttosto che per chissà quale altra qualità. In fondo sarebbe già qualcosa. Solo i fan, per il momento, sembrano salvarlo.

