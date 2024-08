Dopo la vittoria del Real Madrid in Supercoppa Europea contro l’Atalanta, è stato aggiornato il ranking Uefa per la stagione 2024/2025, quella che porterà ad una nuova edizione della Champions League con formula completamene rinnovata. A condurre la classifica, con 123mila punti, non sono però i Blancos guidati da Ancelotti, “solo” secondi: al primo posto c’è il Manchester City di Guardiola, che molto bene ha fatto negli ultimi anni. Tra le italiane, a sorpresa, il posto più alto nel ranking Uefa è occupato dalla Roma che conta 90mila punti: per i giallorossi, dopo le due finali europee degli ultimi tre anni, in classifica c’è la quinta posizione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Abdulhamid ad un passo, via Solbakken e Plaia (15 agosto 2024)

Prima della Roma e dopo il Real Madrid troviamo il Bayern Monaco, in terza posizione, e il Liverpool in quarta. E scendendo invece giù dopo la quinta posizione, vediamo Paris Saint Germain, Villareal, Borussia Dortmund e Chelsea, in nona posizione. Al decimo posto chiude l’Inter, seconda tra le italiane. La terza è invece l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League: la formazione bergamasca occupa la 20esima posizione in classifica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dybala verso il sì agli arabi, più Boga che Chiesa (15 agosto 2024)

Ranking Uefa, Juventus solo quinta

Tra le italiane, nel ranking Uefa, dopo l’Atalanta terza dopo la vittoria dell’Europa League a maggio, seguono Napoli, Milan e Juventus. Solamente quinta, dunque, la formazione bianconera tra le italiane: se invece guardiamo la classifica per interno, la Vecchia Signora occupa il 23esimo posto. Segue la Lazio, al 31esimo, mentre la Fiorentina è 39esima dopo le finali di Conference League degli ultimi anni. L’ultima del campionato italiano nella classifica Uefa è il Bologna, che entra dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno: i rossoblù sono 39esimi.

Calciomercato Roma/ Dybala tratta con l'Al-Qadsiah, accordo col Nizza per Boga? (14 agosto 2024)

Come spiega il sito della UEFA, i coefficienti dei club che vanno a comporre la classifica si basano sui risultati delle formazioni che nelle cinque stagioni precedenti hanno partecipato a competizioni come Champions League, Europa League e Conference League. Le classifiche sono importanti perché determinano la posizione di ciascun club nelle urne per i sorteggi.