Ranking Uefa per Club, Roma prima squadra italiana/ Nella top 10 anche l’Inter male le altre Big

E’ stato pubblicato il nuovo ranking Uefa per club aggiornato, la classifica delle migliori squadre di calcio europee, stilata in base ai risultati ottenuti nei campionati nazionali ma soprattutto nelle competizioni europee, in primis Champions ed Europa League. Ebbene, al primo posto non ci sono sorprese, visto che si è confermato il Manchester City, la straordinaria corazzata da Pep Guardiola che quest’anno si è portata a casa la Premier League con un finale di stagione thriller, e raggiungendo la finale di FA Cup senza però riuscire a portarsi a casa il trofeo nazionale.

Calciomercato Fiorentina News/ Berardi è un'occasione, Valentini, affare in chiusura (12 luglio 2024)

I Citizens guardano quindi tutti dall’altro con 123.000 punti, somma dei 28.000 di questa stagione, dei 33mila dell’annata scorsa e delle precedenti due stagioni da 27mila e 35mila punti. Seconda posizione per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, reduce dalla vittoria della Champions League e che tallona da vicino gli inglesi con 119mila punti, quindi solo 4mila punti di distanza. In vista della stagione 2024-2025 potrebbe esservi quindi il sorpasso ma è ancora tutto da vedere.

Calciomercato Inter News/ Incontro tra Ausilio e l'entourage di Cabal. Marsiglia su Carboni (12 luglio 2024)

RANKING UEFA PER CLUB: LA POSIZIONE DUE-CINQUE

Le Merengues vengono da quattro anni al top, a cominciare dall’ultimo campionato in cui hanno conquistato 34mila punti, e dai 30mila della stagione 21-22. Terzo posto per il Bayern Monaco, reduce quest’anno dalla clamorosa sconfitta in campionato in favore del Bayer di Leverkusen, che hanno totalizzato 108mila punti, a debita distanza rispetto alle prime due. Quarta posizione e medaglia di legno per un’altra inglese, leggasi il Liverpool, con 96mila punti e reduce dai 28mila punti nella passata stagione, il massimo punteggio ottenuto negli ultimi 4 anni.

Calciomercato Lazio News/ È fatta per Nuno Tavares: accordo con l'Arsenal. Quarto acquisto (12 luglio 2024)

Al quinto posto, un po’ a sorpresa, spazio alla Roma che è anche la prima delle squadre italiane presenti nel Ranking Uefa per club aggiornato, con 90mila punti. I giallorossi, seppur non avendo vinto alcun trofeo sia a livello nazionale che continentale, vengono da ottime prestazioni nelle coppe, di conseguenza sono stati in grado di ottenere 90.000 punti in 4 anni, fra cui il massimo bottino dei 24mila nella stagione 20-21.

RANKING UEFA PER CLUB: INTER DECIMA, LE ALTRE ITALIANE DAL 20 AL 23ESIMO POSTO

Dietro ai lupacchiotti troviamo i francesi del Paris Saint Germani a quota 85mila, mentre in settima posizione spazio agli spagnoli del Villarreal con 82mila punti, reduci da un 2023-2024 deludente ma con 30mila punti conquistati nel 2020-2021, grazie alla vittoria dell’Europa League.

Ottava posizione per la terza inglese nella top 10, leggasi il Chelsea, che invece di punti ne ha ottenuti 79mila e per cui pesano i 33mila della stagione 2020-2021. Si prosegue con i tedeschi del Borussia Dortmund a quota 79mila, davanti all’Inter, la seconda ed unica italiana presente nella top 10 del Ranking Uefa per Club con 76mila punti, e reduce da 20mila punti quest’anno, altri 29mila nell’annata 2022-2023 (quella della finale di Champions League), quindi 18mila e 9.000. Per quanto riguarda infine le altre italiane nel ranking Uefa per club troviamo Napoli, Atalanta, Milan, Juventus in fila dal posto numero 20 al 23, con 61mila punti (azzurri e nerazzurri), 59mila i rossoneri e 58mila i bianconeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA