DIRETTA REAL MADRID ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta Real Madrid Atalanta, partita storica per la Dea, ci farà vivere tra poco la Supercoppa Europea 2024 che rappresenta anche il terzo incrocio tra queste due squadre. Sono recenti i due precedenti, perché risalgono agli ottavi della Champions League 2020-2021: naturalmente sulla panchina dell’Atalanta sedeva già Gian Piero Gasperini, mentre il Real Madrid era ancora affidato a Zinedine Zidane, tornato dopo le tre Champions League vinte consecutivamente ma poi nuovamente pronto a farsi da parte per lasciare spazio a Carlo Ancelotti. Nonostante la grande crescita orobica, entrambe le partite le aveva vinte il Real Madrid che era così volato ai quarti di finale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA/ Quote: quanti assenti nerazzurri (Supercoppa Europea 2024)

Al Gewiss Stadium aveva risolto un beffardo gol di Ferland Mendy quando mancavano quattro minuti al 90’; il ritorno si era giocato all’Alfredo Di Stefano a causa dei lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Karim Benzema e un rigore di Sergio Ramos avevano spianato la strada al Real Madrid, nel finale Luis Muriel aveva accorciato su punizione ma i blancos, senza fronzoli, erano andati a segnare il terzo gol appena dopo, grazie a un sinistro di Marco Asensio. Oggi la diretta Real Madrid Atalanta si gioca in gara secca e vale la Supercoppa Europea 2024, per la Dea sarà difficilissimo ma le speranze ci sono… (agg. di Claudio Franceschini)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ O'Riley resta il più desiderato, intanto ecco Pubill (11 agosto 2024)

DOVE VEDERE REAL MADRID ATALANTA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Per chi volesse vedere la diretta Real Madrid Atalanta, finale di Supercoppa Europea, dovrà assicurarsi di essere abbonato a Sky Calcio. I canali dove verrà trasmesso l’incontro sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213, solo per TV dotate di 4K) e Sky Sport (251).

Per quanto riguarda la diretta streaming, sempre attraverso l’abbonamento a Sky Calcio, c’è la consueta possibilità di vedere la finalissima con Sky Go, app scaricabile su smartphone, tablet e pc.

CINQUANTESIMA EDIZIONE SUPERCOPPA EUROPEA

Appuntamento con la storia per Bergamo. La diretta Real Madrid Atalanta si giocherà mercoledì 14 agosto 2024 alle ore 21:00. Per la prima volta in 116 anni la squadra bergamasca avrà la possibilità di vincere la Supercoppa Europea, arrivata alla cinquantesima edizione della storia.

Calciomercato Atalanta/ Koopmeiners ancora fuori rosa. Il Brighton su O' Riley (10 agosto 2024)

Per i Blancos si tratta invece della nona finale della competizione, raggiungendo il numero record del Barcellona. In otto apparizione fino ad oggi, il Real ne ha vinte 5 esattamente come i catalani e il Milan, che però conta sette finali.

Comunque andrà, sarà storia per l’Atalanta che diventa la quinta squadra italiana a giocarsi questo trofeo dopo Milan (7 finali), Juventus (2), Lazio e Parma (1). I precedenti sorridono alle squadre azzurre dato che, a parte i rossoneri che però ne hanno ben 5 successi, le altre tre hanno sempre e solo vinto.

Facendo tutti gli scongiuri del caso per i tifosi più scaramantici, se l’Atalanta dovesse sovvertire i pronostici vincendo la finale, l’Italia diventerebbe la seconda nazione più vincente nella storia della Supercoppa Europa insieme all’Inghilterra con 10 successi. In caso contrario, la Spagna incrementerebbe ulteriormente andando a quota 17.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Atalanta vedrà i padroni di casa allenati da Ancelotti scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Courtois, difesa a quattro con Carvajal, Militao, Rudiger e Mendy. Camavinga e Valverde saranno le due mezzali, complice l’addio di Kroos, mentre Modric resiste e giocherà da regista. Bellingham sarà il trequartista dietro il duo brasiliano Rodrygo-Vinicius.

L’Atalanta replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Gasperini opta per Musso in porta, protetto qualche metro più avanti da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Zappacosta e Ruggeri agiranno da esterni con Ederson e De Roon in mediana. De Ketelaere giocherà invece al fianco di Lookman con Retegui all’esordio ufficiale.

QUOTE PER LE SCOMMESSE REAL MADRID ATALANTA

Le quote per le scommesse di Real Madrid Atalanta sono tutte dalla parte dei Blancos, come da previsione abbastanza comune. L’1 fisso è a 1.50 mentre la vittoria della Dea nei 90′ regolamentari paga 6 volte la posta in palio. Il pareggio è a 4.75.

Se invece preferite giocare la vincente del trofeo dunque tenendo conto eventualmente di tempi supplementari e rigori, il Real Madrid è quotato 1.33 mentre l’Atalanta a 3.40. Ci si aspetta una gara con vari gol dato che l’Over 2.5 è dato a 1.66 contro l’unser a 2.20.