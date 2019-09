Ranomi Kromowidjojo sta con Massimo Giletti?/ Baci e complicità a bordo piscina

Ranomi Kromowidjojo negli ultimi giorni è finita su tutte le prime pagine dei magazine di gossip. La nuotatrice olandese, infatti, è stata pizzicata a bordo piscina in compagnia di un conduttore molto amato del piccolo schermo. Di chi si tratta? Naturalmente parliamo di Massimo Giletti recentemente tornato in tv con la nuova edizione di “Non è l’Arena”. I due sono stati immortalati dai fotografi nella piscina del Foro Italico di Roma. Alcuni scatti, poi pubblicati sull’ultimo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini, che vede il conduttore e la campionessa da record Romoni felici e sorridenti a bordo piscina. I due si scambiano dei baci innocenti e bevono del vino in un clima apparentemente goliardico ed amicale.

Chi è Ranomi Kromowidjojo

Classe 1990, Ranomi Kromowidjojo ha origini giavanesi, anche se è nata nei Paesi Bassi. A soli ventinove anni, Ranomi è già una campionessa con una serie di record prestigiosi. Campionessa da record Romoni, Ranomi è anche la nuotatrice al momento che detiene il primato europeo della 4×100 m nello stile libero, mentre detiene il primato mondiale della 50 m, 4×50 m, 4×100 m e 4×200 m stile libero. Un palmares degno di nota per la giovanissima campionessa di nuoto balzata agli oneri della cronaca in questi giorni per una presunta relazione con Massimo Giletti. Le foto, pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, ritraggono i due insieme e hanno fatto discutere per la differenza di età: lei ha soli 29 anni, mentre Giletti ne ha 57. La differenza di età potrebbe essere un ostacolo al loro amore, anche se a smentire subito la cosa è stato lo stesso conduttore televisivo.

Massimo Giletti: “io e Ranomi Kromowidjojo siamo solo amici”

Le foto di Massimo Giletti e Ranomi Kromowidjojo a bordo piscina intenti a scambiarsi qualche bacio innocente sulla guancia e a sorseggiare del vino hanno immediatamente scatenato la curiosità dei lettori e infiammato il mondo del gossip. Il conduttore televisivo di “Non è l’Arena” e la “Venere delle vasche” sono apparsi complici, anche se a sentire immediatamente qualsiasi tipo di legame è stato proprio Massimo Giletti che ha dichiarato: “è stato solo un gesto di amicizia”. Tutto sarebbe nato da una gaffe del conduttore che ha omaggiato lo staff del centro sportivo del Foro Italico con delle bottiglie di spumante. La campionessa allora si è avvicinata dicendogli: “e a noi niente?”. Giletti non se lo è fatto dire due volte e come un vero latin lover il giorno dopo si è presentato con un bella bottiglia di spumante da stappare in compagnia della sua nuova amica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA