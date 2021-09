Raoul Bova, compagna e ex moglie: Rocio Munoz Morales e Chiara Giordano/ Cinque figli e..

Rocio Munoz Morales è l’attuale compagna di Raoul Bova. L’attrice e modella spagnola si è legata a Raoul nel 2011, durante le riprese del film Immaturi il Viaggio. Con lui ha messo al mondo due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente il 2 dicembre 2015 e l’1 novembre 2018. La loro storia d’amore va a gonfie vele, dopo tanti anni insieme, anche se non tutti ricordano che la prima donna in grado di rubare il cuore di Raoul Bova è stata Chiara Giordano, la sua ex moglie.

Chiara Giordano è nota nel mondo dello spettacolo come l’ex moglie di Raoul Bova, ma tra le altre cose è anche la figlia degli avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. La Giordano, classe 1973, è la mamma dei primi tre figli avuti dall’attore, ovvero Alessandro Leon Bova, Sophia Bova e Francesco Bova.

Dunque da Chiara Giordano, Raoul Bova ha avuto tre figli ovvero Sophie, Alessandro Leon e Francesco. Subito dopo la fine della loro storia d’amore, naufragata con il colpo di fulmine tra l’attore e Rocio Munoz Morales, l’uomo è diventato padre di altre due bambine. “La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo”, ha raccontato gioiosa la bellissima Rocio Munoz Morales durante un’intervista a Canzone Segreta.

Nell’ospitata da Serena Rossi, la Morales ha poi spiegato le difficoltà degli inizi, nel loro rapporto, legate appunto alle precedenti storie del compagno. “Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”.

