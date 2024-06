Raoul Bova, compagno Rocío Muñoz Morales/ L’attore: “c’è un film d’azione che dovremmo fare insieme”

Non solo uno degli attori sex symbol italiani più amati e acclamati all’estero, Raoul Bova è anche il compagno di Rocío Muñoz Morales. La coppia è felicemente innamorata da diversi anni e dal loro amore sono nate anche due splendide figlie: Luna e Alma. Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova si sono conosciuti per caso sul set del film Immaturi – Il viaggio. Galeotto fu il set verrebbe da dire, visto che tra i due è scattato sin da subito qualcosa di magico che li ha fatti perdutamente innamorare. Da allora fanno coppia fissa e condividono gioie e dolori, ma anche la sfera lavorativa visto che recentemente hanno partecipato come coppia a reality show “Celebrity Hunted 4” disponibile su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy.

Manuel, papà Rocío Muñoz Morales: malattia e morte/ L'attrice: "è stato un guerriero, un combattente"

Una sfida completamente diversa per la coppia che, intervistata da primocanale.it ha raccontato le difficoltà incontrate durante la loro fuga d’amore. “Il nostro segreto rimane tale. Abbiamo messo in pratica la tecnica del guardare l’avversario da vicino. Abbiamo attirato gli “hunters” a noi, in modo da sapere dove fossero. Li abbiamo sfidati così…” – ha raccontato Raoul Bova.

Chi sono Maria Pilar, Veronica e Pilar: mamma e sorelle di Rocio Munoz Morales/ “Che fortuna avervi…”

Raoul Bova e l’amore per Rocío Muñoz Morales:”per giocare insieme bisogna essere complici”

Dal set di Immaturi – Il Viaggio a Celebrity Hunted 4, Rocío Muñoz Morales con il suo compagno Rocío Muñoz Morales tornano ad essere una coppia, ma questa volta sul piccolo set. Un’avventura difficile che l’attore sex symbol, che prossimamente vedremo nella quarta stagione di Emily In Paris, ha raccontato così: “per giocare insieme bisogna essere complici. Celebrity Hunted ti porta a degli estremi”. Non solo, l’attore ha anche aggiunto: “ci siamo trovati bene anche nelle situazioni di difficoltà, abbiamo rafforzato anche il rapporto che solitamente affronta momenti di tranquillità e di serenità”.

Chi è Raoul Bova, compagno di Rocio Munoz Morales: si sposano?/ L’attore: “Io non metto limiti…”

Non solo, parlando di futuro l’attore ha anche rivelato che presto sarà protagonista di un film proprio con la compagna Rocío Muñoz Morales: “c’è un film d’azione che dovremmo fare insieme. Siamo diversi a livello di professionalità e questo essere diversi ci ci fa crescere. Anche in “Celebrity Hunted” abbiamo scoperto delle differenze. Chi è più bravo in una cosa, chi è più bravo in un’altra, chi sottoposto ad una determinata pressione magari riesce a reagire positivamente, chi invece rimane un po’ più bloccato. Ci completiamo perché lei studia molto di più di me, è molto più precisa, mentre io mi lascio più trasportare dal cuore e dal sentimento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA