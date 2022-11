Raoul Bova, crisi d’amore con Rocio Morales?/ Lei vuole le nozze: “Me lo deve…”

Raoul Bova e Rocio Morales verso le nozze? L’attrice farebbe “pressing” all’attore, per il grande passo sull’altare

Il 2023 si preannuncia un anno importante per Raoul Bova e il suo ritorno TV su Canale 5 atteso con Buongiorno mamma!, e al contempo Rocio Muñoz Morales desidererebbe dall’attore una proposta di nozze. Nonostante la differenza d’età, lui 51 anni e lei 34 anni, (i due attori si conoscevano per la prima volta, nel 2011, sul set del film Immaturi), i compagni di vita e colleghi interpreti proseguono senza intoppi il loro sodalizio artistico e d’amore al fianco delle figlie Luna e Alma, di 6 e 4 anni, sulla scia dei successi – anche in termini di ascolti TV – delle fiction che nel 2022 hanno visto protagonista l’attore capitolino. Come ripreso tra le pagine di Nuovo tv, mentre é alle porte il 2023 e con il nuovo anno anche il debutto TV dell’interprete nella seconda stagione di Buongiorno, mamma!, Raoul Bova incassa un anno 2022 costellato dei successi di Don Matteo e Giustizia per tutti, che lo vede protagonista sul set e destinatario di una richiesta d’amore non troppo velata da parte della madre delle sue bambine.

Non era scontato che con il debutto nel cast di don Matteo, Raoul Bova avrebbe riscosso successo, rispetto alla sostituzione presa in carico dell’iconico Terence Hill, eppure con il suo ruolo nei panni di Massimo l’attore capitolino ha fatto impennare gli ascolti TV della fiction, su Rai Uno. Altro grande successo per lui, messo a segno su Canale 5, può dirsi il debutto in Giustizia per tutti, dove Bova recita in coppia con la compagna Rocio Morales, la quale peró ora sarebbe desiderosa di suggellare l’amore con il compagno per mezzo del grande passo del matrimonio e non si escluderebbe una conseguente messa in discussione del loro rapporto in corso in prospettiva del sogno. Che nel mezzo degli impegni fissati in agenda, Raoul Bova possa riuscire a inoltrare una proposta di nozze alla sua bella Rocio Morales? Dall’ex storica Chiara Giordano, Raoul Bova ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco, e intanto a diversi anni dalla nascita delle bambine avute dalla compagna iberica lui potrebbe molto presto decidersi a sposarsi per la seconda volta nella vita, dal momento che Rocio sognerebbe la favola del “grande amore” come la tradizione comanderebbe. “Il mio sogno da bambina. era trovare 1 principe azzurro e l’ho trovato», fa sapere l’attrice.

Dal suo canto, Raoul Bova é consapevole del fatto che “il segreto per un’unione felice è sorprendere sempre, pensare a quello che farebbe piacere alla tua donna e farglielo trovare nel momento più inaspettato”. Ragion per cui lui molto probabilmente si vedrà volitivo a decidersi a inoltrare la proposta di nozze alla Morales, con lei che sottolinea sibillina: “Me lo deve chiedere lui, mica posso farlo io?!?”.

Raoul Bova torna su Canale 5, con Buongiorno, mamma!

Nel frattempo é attesissimo il debutto TV su Canale 5 della seconda stagione di Buongiorno, mamma!. Nella fiction, che nel 2023 giunge alla sua seconda stagione Raoul Bova é sul set in coppia con Maria Chiara Giannetta, nei rispettivi ruoli di Guido e Anna. Allo stato dell’arte attuale, la donna è costretta a stare a letto, in coma, con i continui flashback che ci mostrano la nascita della storia d’amore tra lei e Guido e la nascita della loro famiglia. Dal suo canto, Raoul Bova, seppur mantenendo il riserbo rispetto alle curiosità della fiction di casa Mediaset, anticipa l’introduzione nella trama di “nuovi personaggi”, per cui “il mistero s’infittisce”.

“Ci saranno diverse sorprese che riguardano Guido e Anna – fa sapere, per la quota spoiler TV, Raoul Bova-. E vedremo lui costretto ad affrontare mille difficoltà. É un uomo forte e coraggioso, seppur sensibile e con le sue fragilità, ma stavolta la prova sarà dura: verrà perfino arrestato”.











