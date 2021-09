Raoul Bova/ Da Don Matteo 13 al remake del film Sandokan, la consacrazione dell’attore

Raoul Bova sarà tra gli ospiti della prima puntata di Amici 21. Negli ultimi tempi si è parlato di un remake della serie anni settanta Sandokan con Can Yaman. Le riprese erano slittate di qualche tempo per alcuni problemi da parte degli attori, ma niente di insormontabile. Una notizia che sicuramente attirerà ancora più spettatori è l’inserimento nel cast del famosissimo attore romano, Sembra che Bova abbia il compito di interpretare il colonnello William Fitzgerald, l’antagonista della serie ovvero nemico di Sandokan. Lo scoop un po’ sconvolgente è che l’arrore è stato selezionato al posto di Alessandro Preziosi, non si conoscono le motivazioni di tale scelta. La conferma di questa notizia è stata data dall’ultimo scatto postato sui social che dipinge i tre protagonisti tutti insieme con un bel sorriso, entusiasti di recitare insieme.

AMICI 21/ Diretta e concorrenti 2021/2022: Carla Vizzini prima aspirante allieva

Raoul Bova sta anche partecipando ai nuovi episodi della tredicesima stagione di Don Matteo, che dovrebbero essere programmati per la prima parte del 2022.

Raoul Bova, cercano una sua controfigura in Don Matteo 13?

È stato confermato che si sta cercando solamente una controfigura per Raoul Bova che possa andare in moto al posto suo. Quindi, tutto sommato non c’è da preoccuparsi: non vogliono sostituire la star italiana. Alla fine, assemblando i pezzi del puzzle, si crede che Raoul Bova non entrerà in scena con la sua bicicletta, ma su una bella moto. Insomma, un Bova alternativo.

RAIMONDO TODARO/ Nuovo prof di Amici 21: Alessandra Celentano lo punge “la danza…”

Ulteriore notizia che avrebbe sorpreso gran parte del suo pubblico, è la comparsa di Raoul Bova come ospite nella prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi prevista per domenica 19 settembre.

LEGGI ANCHE:

LDA, chi è Luca D'Alessio figlio di Gigi D'Alessio/ Concorrente ad Amici: lotta contro i pregiudizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA