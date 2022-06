Raoul Bova e Rocio, matrimonio vicino?/ “Avrebbero scelto di celebrarlo in Calabria”: i primi dettagli

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales pronti alle nozze?

La fiction Giustizia per tutti, andata in onda su Canale 5 fino a poche settimane fa, ha riportato sotto i riflettori la coppia composta da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Protagonisti nella fiction, i due stanno insieme anche nella vita vera e hanno due bambine, Alma e Luna. Eppure, ad oggi, non sono ancora sposati, nonostante l’attrice pare lo desideri fortemente. Questo negli ultimi giorni ha dato adito ad alcune indiscrezioni che vogliono Raoul e Rocio in crisi. I due lo sarebbero, addirittura, da qualche anno ma nasconderebbero “sapientemente” la cosa.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi?/ "Dura da anni, sapientemente occultata"

Eppure gli scatti social della coppia sembrano invece indicare che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Tant’è che gli ultimi gossip aggiustano il tiro e tornano a parlare di imminente matrimonio per i due celebri attori.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, matrimonio in Calabria?

Stando a quanto riporta Nuovo TV, nel cuore di Rocio e Raoul c’è un luogo molto speciale ed è proprio lì che i due potrebbero decidere di celebrare il loro matrimonio: la Calabria. “Solo indiscrezioni al momento, ma il legame tra quei posti e la famiglia Bova è destinato a rafforzarsi ancor di più”, si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Sia Rocio che Bova sono infatti molto legati alla Calabria. Se lei sarà presto una protagonista della docu-serie Donne di Calabria, l’attore non ha mai fatto mistero di essere sì nato a Roma ma di avere origini calabresi. Il papà infatti è di Roccella Ionica ed è lì che Raoul ha trascorso gran parte dell’infanzia. E chissà che la coppia non scelga dunque questo posto ricco di ricordi e amore per celebrare le tanto attese nozze.

