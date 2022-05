Raoul Bova/ Successo Don Matteo 13? “Due ore in armonia sorridendo con la commedia”

Le nuove puntate di Don Matteo 13 continuano a riscontrare un forte favore da parte del pubblico che fin dalla sua prima apparizione ha amato Raoul Bova nei panni di Don Massimo e dopo una settimana di stop dovuto all’Eurovision 2022 le nuove avventure di Don Matteo ritorneranno questa sera per fare chiarezza su tutte i dubbi rimasti irrisolti sul nuovo parroco.

Raoul Bova durante un’intervista ha spiegato un dei possibili motivi per cui, nonostante il cambio dell’attore protagonista, la fiction continui a ricevere un notevole successo da parte del pubblico, dichiarandosi contento e soddisfatto per il lavoro svolto con le nuove puntate di Don Matteo 13. Questo è un periodo particolarmente proficuo per l’attore roano che presto sarà anche su Canale5 con una nuova fiction intitolata “Giustizia per tutti” in cui ha recitato accanto alla compagna Rocio Munoz Morales.

Don Matteo 13, il successo con Roul Bova “Non me lo aspettavo”

Durante un’intervista Roul Bova ha spiegato il motivo per il quale le nuove puntate di Don Matteo 13 hanno riscosso molto successo da parte del pubblico nonostante il cambio dell’attore principale molto amato da tutti gli spettatori: “Sono molto soddisfatto, contento e felice. Non me lo aspettavo. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte notizie, passano due ore in armonia sorridendo con la commedia e un giallo interessante”.

Secondo l’attore insomma, il successo di Don Matteo è da ricercarsi nella natura della fiction che in ogni puntata propone agli spettatori un giallo da risolvere accompagnato dalla simpatia di tutti gli attori che in questi anni hanno preso parte alla fiction.

