Raoul Casadei, come è morto?/ Stroncato dalla polmonite: fatale il covid

Raoul Casadei, com’è morto il re del liscio

Raoul Casadei, conosciuto come il “re del liscio” è morto il 13 marzo del 2021 a 83 anni. La scomparsa dell’artista ha lasciato un vuoto nel cuore di chi ama la musica e il liscio e il suo nome viene portato avanti dalla sua Orchestra e dal figlio Mirko, ma com’è morto Raoul Casadei? L’artista è stato coronato il 2 marzo 2021 presso l’ospedale Bufalini di Cesena quando, dopo essere risultato positivo al covid, si è aggravato.

Da lì la scelta di ricoverarlo in ospedale per permettergli di ricevere cure migliori. Nessuno, però, si aspettava che Casadei morisse in poco tempo al punto che la figlia Carolina, commentando la notizia del ricovero, aveva detto: “Forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno”.

Raoul Casadei: la polmonite prima della morte

Raoul Casadei era ammalato di polmonite quando è stato ricoverato in ospedale. A confermarlo, all’epoca del ricovero, la figlia Carolina, aveva detto: «Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo».

Dopo la morte del padre, Mirko Casadei, si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni: «Gli artisti come Raoul non moriranno mai rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che ritrovano nell’aria e continuano a esistere» ha detto il figlio Mirko, in un messaggio vocale inviato al Tgr Rai dell’Emilia-Romagna. «Oggi è un giorno triste per la Romagna, per tutta Italia, per la musica popolare».

