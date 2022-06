Mirko Casadei: “Mio padre Raoul ha cantato in ospedale col Covid”/ “Amava la gente”

Mirko Casadei è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Unomattina Estate”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maria Soave e Massimiliano Ossini e andata in onda nella mattinata di lunedì 27 giugno 2022. In particolare, il giovane ha ricordato il genitore, scomparso a causa del Coronavirus. Questo è il ricordo che Mirko Casadei ha di lui: “Mio papà lontano dal lavoro era così come lo si poteva immaginare. Era genuino, trasparente, amante della vita e delle piccole cose, aveva un entusiasmo contagioso. Amava tantissimo la gente e stare in mezzo ad essa”.

Maria Giuseppina Sirgiovanni, la moglie di Raoul Casadei/ Un vero colpo di fulmine

Aspetto, quest’ultimo, che ha caratterizzato la sua intera carriera musicale, portando in giro per l’Italia la magia della musica e, soprattutto, l’allegria e la spensieratezza da essa derivate. Non ha mai perso il suo amore per le sette note, neppure quando il Covid stava per avere la meglio su di lui: “Raoul è andato in ospedale sulle sue gambe e quando si è aperta l’ambulanza c’erano le infermiere che lavorano a Cesena e l’hanno riconosciuto – ha raccontato Mirko Casadei –. A quel punto, una di loro gli ha chiesto di intonare un suo successo e lui si è messo a cantare le sue canzoni, ha portato una ventata di allegria e ha fatto cantare tutti. Anche in quel brutto posto, ha portato un’ultima ventata di allegria e di festa”.

Sabrina, Asia e Kim Casadei, moglie e figli Mirko Casadei/ Lui è già nonno

MIRKO CASADEI: “IL POSTO DEL CUORE MIO E DI MIO PADRE RAOUL? IL FIUME RUBICONE”

Nel prosieguo di “Unomattina Estate”, Mirko Casadei, oltre a parlare del libro scritto su suo padre e disponibile in tutte le librerie dello Stivale, ha sottolineato ancora una volta di considerarsi fortunato “a essere stato suo figlio e ad avere conosciuto una persona così iconica e carismatica”.

Con il padre Raoul, peraltro, Mirko condivideva un luogo speciale, ancora denso di significati per lui: “Nel fiume Robicone mio padre andava a pescare le anguille e lì trovavamo il nostro momento per stare insieme e parlare di noi, delle nostre cose. Quella a noi è una zona molto cara”.

Raoul Casadei, come è morto?/ Il Covid gli è stato fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA