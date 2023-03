Rapallo, 12enne cade dalla finestra della scuola/ È grave, le dinamiche da chiarire

Nel corso della giornata una 12enne di Rapallo è caduta dalla finestra della scuola media in cui stava frequentando le lezioni, giunte ormai al termine. Il grave incidente ha sconvolto la tranquilla giornata della cittadina in provincia di Genova, che si sarebbe stretta subito nel cordoglio per le condizioni critiche della ragazzina, immediatamente trasportata in codice rosso al vicino ospedale Gaslini di Genova. Le condizioni della 12enne caduta dalla finestra della scuola a Rapallo sono piuttosto gravi, ma non sembra essere ancora chiaro se sia concretamente in pericolo di vita. Mentre sulle dinamiche sono subito partite le indagini delle Forze dell’Ordine.

Rapallo: 12enne cade dalla finestra della scuola

Secondo i media locali che stanno coprendo la vicenda della 12enne caduta dalla finestra della scuola di Rapallo, tutto sarebbe avvenuto in tarda mattinata, al termine delle lezioni. In quel momento la ragazzina, assieme ai suoi compagni e al docente di turno in quel momento, si trovava in un’aula situata al secondo piano dell’edificio che ospita la scuola media Giustiniani, ma poi i racconti si fanno immediatamente lacunosi e confusi.

La Stampa, parlando della 12enne caduta dalla finestra della scuola a Rapallo, ricostruisce la testimonianza di alcuni dei presenti, tra alunni e docenti, interrogati anche in queste ore dalle Forze dell’Ordine. La ragazzina, improvvisamente, si sarebbe alzata attorno al termine delle lezioni, dirigendosi verso la finestra, dalla quale poco dopo è caduta. Ignote, però, le dinamiche concrete della caduta della 12enne di Rapallo dalla finestra della scuola media, così come non è chiaro se ci sia stata una qualche forzatura da parte di qualcuno, oppure se si sia trattato di un gesto suicidario. Dopo la caduta, comunque, sono subito intervenuti sia gli uomini dell’Arma, che la Croce Rossa di Santa Margherita che hanno prelevato e trasportato d’urgenza in codice rosso la 12enne all’ospedale Gaslini di Genova, nel quale si trova tutt’ora in condizioni, apparentemente, gravi.

