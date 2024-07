Rapina in gioielleria a Roma: spari al centro commerciale/ Scontro a fuoco con i vigilanti poi la fuga

Mattinata impegnativa quella di oggi a Roma per le forze dell’ordine, a seguito di una rapina a mano armata che si è verificata in una gioielleria di un centro commerciale. Come riferito da Fanpage, in quel di Roma Est, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nel negozio di gioielli e quando sono intervenuti gli agenti della sicurezza ne è nata una sparatoria con diversi colpi esplosi da ambo gli “schieramenti”.

L’episodio è avvenuto attorno alle ore 10:30 di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, e al termine della sparatoria i ladri sono scappati a bordo di una Fiat Punto grigia, e sono attualmente in fuga e ricercati. Il centro commerciale di Roma Est era ovviamente già pieno di gente stamane alle 10:00 visto che è periodo di saldi estivi e soprattutto sono tanti i cittadini romani, soprattutto anziani, che hanno cercato un po’ di refrigerio alla luce della calura di questi giorni e delle temperature ben al di sopra dei 30 gradi.

RAPINA IN GIOIELLERIA A ROMA: COSA E’ SUCCESSO

Ad un certo punto, però, un gruppo di malviventi (non è ben chiaro in quanti fossero), ha fatto irruzione nella gioielleria ed ha estratto le armi per una rapina, minacciando sia i dipendenti dello stesso negozio quanto i clienti. Una mossa non proprio geniale visto che nel giro di pochi secondi due vigilantes sono passati da quel negozio e si sono accorti di quanto stesse accadendo, estraendo a loro volta le armi.

Nel contempo è stata chiamata la polizia che nel giro di brevi minuti si è recata presso la gioielleria di Roma oggetto della rapina, mentre vigilanti e ladri si sparavano addosso. Ma chi sono coloro che hanno tentato questo colpo decisamente avventato? Al momento non si hanno ancora notizie su eventuali origini, se italiane e straniere, ne tanto meno il bottino raccolto, ma secondo alcune testimonianze ancora da verificare sembrerebbe che i malviventi avessero un accento del sud Italia.

RAPINA IN GIOIELLERIA A ROMA: SCATTATE LE INDAGINI

Le forze dell’ordine hanno nel frattempo fatto scattare le indagini e stanno analizzando attentamente le telecamere di sicurezza presenti nella gioielleria oggetto di rapina a Roma, nonché dello stesso centro commerciale, di modo da risalire alla loro possibile identità. Da capire, cosa molto probabile, anche se vi fosse il classico palo fuori ad aspettare i delinquenti, molto probabilmente un uomo a bordo della Fiat Punto già con il motore acceso, pronto a scappare al primo segnale d’allarme. Quella alla gioielleria è la seconda rapina violenta avvenuta a Roma nel giro di pochi giorni e salita alla ribalta delle cronache.

L’ultimo evento di tale tipo era infatti avvenuto lo scorso tre luglio, un giovane malato di cancro che prima era stato aggredito e quindi derubato in metro, mentre stava recandosi presso l’ospedale Umberto I di Roma per fare la chemioterapia. Al giovane è stata sottratta tutta la documentazione clinica oltre al portafoglio, ma a indignare è stata l’aggressività sullo stesso da parte di due delinquenti, che l’hanno preso a pugni e calci, poi trascinato lungo la banchina, e il tutto per soli 50 euro.











