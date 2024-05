Rapper 17enne si spara accidentalmente alla testa in una storia Instagram/ Video: morto sul colpo Rylo Huncho

È una vicenda i cui contorni devono essere ancora spiegati nel dettaglio ma che è tristemente chiara nel suo epilogo, ovvero la morte di Rylo Huncho, giovanissimo rapper 17enne particolarmente attivo sui social – tra TikTok, Instagram e il profilo Spotify su cui condivideva la sua musica – che si è sparato accidentalmente (o almeno questo è quello che riporta il referto della polizia, ma ci arriveremo a breve) mentre registrava una storia condivisa in automatico sul social di Meta. Il video, immediatamente dopo l’accaduto, è stato rimosso dalla piattaforma, forse su richiesta dei genitori del rapper 17enne, ma in brevissimo tempo la breve sequenza che ritrae Rylo Huncho giocare con la pistola e spararsi alla testa ha fatto il giro del web, ricondivisa ovunque su Twitter.

Tutto sarebbe accaduto la scorsa settimana, anche se la conferma da parte della polizia di Suffolk (in Virginia) è stata data solamente nei giorni scorsi, parlando di un generico decesso dovuto ad “una ferita accidentale da arma da fuoco autoinflitta” e senza mai citare direttamente il nome reale o d’arte del rapper 17enne. A dare conferma che si tratti proprio di Rylo Huncho è stato il quotidiano The Direct, che ha anche scoperto che il suo nome reale era Raleigh Freeman III.

Rapper 17enne morto per il colpo di pistola accidentale: cosa è successo

A dubitare che dietro al video del rapper 17enne che si spara alla testa ci sia un fatto accidentale sono stati innanzitutto i suoi fan e follower rimasti sconvolti dal brevissimo video condiviso su Instagram e che si sono spinti a supporre che fosse tutta una sceneggiata. Da quel momento, però, i profili di Rylo Huncho hanno iniziato un lungo silenzio che dura ormai da una settimana e che sembra aver fugato – forte anche del referto della polizia – ogni dubbio sulla veridicità della triste scena.

Nel video (che vi proponiamo censurato poco più sotto, invitandovi a guardarlo solo nel caso in cui non siate facilmente impressionabili) si vede il rapper 17enne giocare con una pistola dotata di un puntatore laser verde, puntandola prima alla telecamera, poi contro la sua faccia e, infine, nuovamente alla cellulare. Poco dopo Rylo Huncho toglie la sicura dell’arma e al grido di “fuck you ni*ga” (che non necessita di traduzioni) se la punta contro la testa: in quel momento è partito il colpo, secondo gli inquirenti accidentale, ma secondo molti fan e semplici curiosi del tutto intenzionale, soprattutto per la rimozione della sicura.

Il video di Rylo Huncho che si spara accidentalmente in testa

🚨🇺🇸 FLASH | Le jeune rappeur américain Rylo Huncho, 17 ans, est mort accidentellement en se tirant une balle dans la tête en tournant une vidéo. pic.twitter.com/Y4B0uhxA0M — Cerfia (@CerfiaFR) May 21, 2024













