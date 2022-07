Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, al Sassuolo non interessa cedere altri giocatori

Calciomercato news, Raspadori al Napoli per completare l’attacco

In questi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato le indiscrezioni ed i rumors continuano a moltiplicarsi e nelle scorse ore è emersa la notizia riguardante il tentativo per portare Giacomo Raspadori al Napoli. In attacco gli azzurri starebbero per perdere Andrea Petagna, seguito con grande interesse dal Monza dove potrebbe giocare con maggior continuità rispetto al minutaggio che riuscirebbe ad ottenere ai piedi del Vesuvio.

Come riporta Sport Mediaset, l’attaccante di proprietà del Sassuolo, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024, avrebbe già dato l’assenso per il trasferimento al Napoli ma i neroverdi non avrebbero alcuna intenzione di lasciarlo partire. Ceduto Gianluca Scamacca al West Ham per un’operazione record da 36 milioni di euro più sei di bonus oltre il 10% sulla futura rivendita, gli emiliani non vorrebbero perdere altri pezzi pregiati in questa finestra di trattative.

Calciomercato news, il Sassuolo fa muro per Raspadori al Napoli

La possibilità di vedere Giacomo Raspadori al Napoli in quest’estate di calciomercato non è dunque così concreta come si auspicavano i campani. Ricordiamo che lo scorso anno Raspadori con la maglia del Sassuolo è stato in grado di realizzare 10 reti e di fornire sei assist vincenti per i suoi compagni in 38 apparizioni totali tra campionato e Coppa Italia.

