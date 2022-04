Raspadori alla Juventus?/ Calciomercato, ad Sassuolo: “Devono spendere. Le cifre…”

Il futuro di Giacomo Raspadori è tutto da scrivere. L’attaccante di Bentivoglio è protagonista di una grandissima stagione con la maglia del Sassuolo, società che lo ha lanciato nel grande calcio, e presto potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Il classe 2000 ha raccolto 9 gol e 5 assist in 29 presenze con la casacca neroverde. Sulle sue tracce ci sono diversi top club italiani, a partire da Juventus e Inter…

Diretta/ Inter Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): decide Iliev al 93' minuto!

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora ha individuato in Giacomo Raspadori il nome giusto per sostituire Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. In programma un summit con il Sassuolo per discutere del futuro dell’attaccante. I contatti con l’entourage del 22enne sono costanti, ma molto dipenderà dalle richieste della società emiliana.

DIRETTA/ Lazio Sassuolo (risultato finale 2-1): accorcia Traorè!

RASPADORI NEL MIRINO DELLA JUVENTUS

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato – e confermato dal Sassuolo – il club neroverde valuta il cartellino di Giacomo Raspadori circa 30 milioni di euro. Cifre importanti, ma non eccessive per un elemento di qualità e di prospettiva. Per il 22enne si profila un grande salto in avanti anche per quanto riguarda l’ingaggio: “Jack” oggi guadagna 100 mila euro all’anno. Intervistato dalla Rosea, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rivelato di aver già ricevuto delle richieste da parte della Juventus nell’estate 2021, ma i bianconeri decisero di puntare su Kean. Ma non solo: «Nell’ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve di Raspadori, ma mi giunge voce di un loro interessamento. Se si faranno sentire, non ci troveranno impreparati. Anzi, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti. Però se vogliono Raspadori, devono rassegnarsi a spendere». Secondo Carnevali, inoltre, Raspadori sarebbe il calciatore ideale per i bianconeri per intelligenza umana e calcistica: «Quello alle spalle della prima punta è il posto migliore per lui: ha talento e forza fisica. È ambidestro e bravissimo negli spazi stretti. Ha qualità incredibili».

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Alex Transfiguration Sassuolo (risultato finale 3-5 dcr): Viareggio emiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA