Ratatouille/ Su Rai 2 il film Pixar sul piccolo topo Remy (26 dicembre)

Ratatouille andrà in onda oggi, giovedì 26 dicembre, su Rai 2 alle 21,05, è un film d’animazione del 2007 prodotto dalla Pixar con la regia di Brad Bird e Jan Pinkava. Questo film è l’ottavo lungometraggio prodotto in grafica computerizzata Pixar e vede come protagonista il ratto Remy aspirante chef con la voce originale di Patton Oswalt e doppiato in italiano da Nanni Baldini (anche voce di Stewie Griffin e Chiuchino nel film Shrek). Un altro personaggio principale è il ragazzo Alfredo Linguini sguattero del risostante dello chef Gusteau con la voce di Lou Romano e in italiano di Massimiliano Alto. L’antagonista del film è invece Anton Ego, spietato critico culinario, doppiato in originale da Peter O’Toole e in italiano da Pietro Biondi. La colonna sonora del film è intitolata Ratatouille ed è stata composta da Michael Giacchino e prodotta dalla Walt Disney.

RATATOUILLE OGGI SU RAI 2, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Francia nel 1970, il piccolo topo Remy vive in una soffitta di campagna con la sua famiglia e, a differenza dei suoi simili, ha un olfatto e un gusto molto sofisticati per questo motivo rifiuta di mangiare la spazzatura e a ricercare cibo umano e evitare di camminare sulle zampe anteriori per usarle per mangiare. Remy sogna di diventare un grande chef infatti il suo idolo è lo chef Auguste Gusteau. Un giorno Remy e la sua famiglia sono costretti a scappare dalla loro abitazione e il topino si separa dai suoi familiari perdendosi nelle fogne della città. Il protagonista arriva fino al ristorante dello Chef Gusteau che, ormai morto, è stato lasciato in gestione al suo odioso vice Nino Skinner. Qui fa amicizia con un giovane sguattero, Alfredo Linguini, assolutamente incapace di cucinare. Nasce quindi questa strana alleanza, Remy nascondendosi nel cappello di Alfredo, lo indirizza tirandogli ciuffi di capelli come una marionetta. Skinner è sempre più invidioso delle capacità del ragazzo e quando scopre che questi è il figlio dello chef Gusteau cerca in ogni modo di nascondere la notizia ma proprio Remy riesce a recuperare la lettera in cui vi era questa informazione e Alfredo diventa il proprietario del ristorante licenziando l’odioso Skinner. Grazie alla collaborazione tra il topo e il ragazzo il ristorante riesce ad acquistare una stella e attira l’attenzione del terribile critico Anton Ego. A causa della fama e della ricchezza Alfredo inizia ad ignorare il piccolo Remy che nel frattempo ritrova la sua famiglia e viene convinto a rubare del cibo al ristorante per loro. Linguini lo scopre e caccia via il topo.

Il giorno successivo Ego si reca al ristorante ma senza l’aiuto del suo amico Alfredo non riesce a cucinare i piatti, decide quindi di riappacificarsi con Remy e di confessare a tutto lo staff che è proprio il topo l’artefice dei piatti deliziosi. I collaboratori disgustati decidono di andarsene ma il padre di Remy porta con sé tutti i topi della loro colonia che iniziano a lavorare nella cucina. Al critico gastronomico viene presentata una rielaborazione della famosa ratatouille che riesce a sciogliere il cuore di ghiaccio di Ego. Skinner però deciso a vendicarsi denuncia il ristorante all’autorità sanitaria e il ristorante viene chiuso. Così Remy e Linguini decidono di aprire un piccolo bistrot in cui il piccolo topo potrà realizzare il suo sogno di diventare un grande chef.



