Ratzinger non torna in Vaticano?/ Bild “Benedetto XVI resterà in Germania”

Notizie preoccupanti giungono dalla Germania, dove ieri si è recato Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, a trovare il fratello monsignor Georg, che da tempo soffre di grave malattia. I due sono molto anziani: 93 anni Joseph, 96 Georg, ma unitissimi e molto legati. Georg Ratzinger si trova a Ratisbona dove Joseph è giunto ieri mattina sera, inizialmente sembrava soltanto per fermarsi al massimo una giornata accanto al congiunto: “Vi rimarrà il tempo necessario” ha detto il Vaticano. Il papa emerito era accompagnato dal su medico personale, una infermiera, il capo della Guardia Vaticana. Il medico lo aveva sconsigliato di partire. Subito fonti vaticane hanno detto che non era possibile fornire alcuna notizia sul suo ritorno. I due fratelli Joseph e Georg (“è lui che guida”, ha detto del fratello maggiore, Benedetto) hanno celebrato la messa insieme e si sono scambiati qualche battuta.

BERGOGLIO SOLO IN VATICANO

Oggi la preoccupante notizia diffusa dal giornale più letto in Germania, anche se spesso fonte di pettegolezzi, la Bild Zeitung: Joseph Ratzinger non tornerà più in Italia. A dare corpo alla notizia alcune foto di Benedetto XVI al suo arrivo all’aeroporto: seduto su una sedia a rotella, è parso in condizioni preoccupanti anche lui. Lo stesso Vatican.news tedesco ha pubblicato la foto, poi tolta dal sito quando è intervenuto Andrea Tornielli direttore del Dicastero della comunicazione. Ma le foto sono ovviamente già in giro sulla rete e destano molte preoccupazione. Per la prima volta dalla sua elezione Bergoglio è il solo papa residente in Vaticano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA