Che lavoro fa Raul Dumitras di Temptation Island 2024 per guadagnare “sei stipendi”? La sua risposta

Raul Dumitras ha fatto il suo ritorno sui social dopo Temptation Island 2024, facendo finalmente chiarezza di un quesito che molti si sono posti: che lavoro fa. Una domanda che è sorta ai telespettatori quando il ragazzo, stizzito dopo aver visto un video dell’ex fidanzata Martina De Ioannon, si è sfogato dicendo di guadagnare “sei stipendi”. Un’affermazione che ha portato molti a chiedersi che lavoro faccia il ragazzo per guadagnare tutto questo denaro.

D’altronde, la stessa Martina, parlando di Raul nel villaggio delle fidanzate, aveva ammesso che la situazione economica del ragazzo fosse molto positiva e che lui lavorasse molto. Ma dunque qual è questo lavoro di Raul Dumitru? A svelarlo è stato lui stesso, rispondendo ad un utente che gli ha posto la medesima domanda: “Ho una ditta di arredamenti”, ha spiegato lui.

Raul Dumitras rompe il silenzio sui social e ringrazia i fan

Oltre ad aver finalmente svelato qual è il suo lavoro, Raul Dumitras ha ringraziato su Instagram tutte le persone che in queste settimane lo hanno sostenuto: “Ciao a tutti, volevo dirvi che questo qui è il mio profilo, ne ho visti centinaia che non ero mio, ma ci può stare. – ha esordito in un video – Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi veramente inaspettati che ho ricevuto. Me ne sono arrivati davvero tanti e penso che sia veramente da apprezzare il fatto che una persona che non ti conosce, spenda anche pochissimo tempo della sua giornata per scrivere delle cose così.” Così ha concluso: “Veramente mi sono arrivati messaggi stupendi e li sto apprezzando tantissimo. Vi volevo ringraziare di cuore veramente, grazie a tutti.”