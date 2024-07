Raul Dumitras di Temptation Island 2024 ha un’ex fidanzata famosa?/ Chi è la celebre tiktoker, lei replica

Alessia Antonetti è l’ex fidanzata di Raul di Temptation Island 2024?

Raul Dumitras continua ad essere uno dei maggiori protagonisti di Temptation Island 2024. Il suo nome è però anche quello che più degli altri circola tra le indiscrezioni che arrivano dal web e che oggi portano a galla un altro aspetto del suo passato. Prima di conoscere Martina, la sua attuale fidanzata, Raul ha avuto una relazione con una ragazza che è molto celebre su Tik Tok.

Stando a quanto riportato da Webboh, Raul Dumitras circa due anni fa sarebbe stato fidanzato con Alessia Antonetti, una tiktoker che conta sul celebre social oltre 340 mila followers. A confermarlo sarebbe anche un video che vede Raul e Alessia insieme, cosa che molti utenti hanno dunque fatto notare anche alla diretta interessata, chiedendole chiarimenti. Alessia, di fronte alle tante domande curiose, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire che no: non è l’ex fidanzata di Raul.

Alessia Antonetti smentisce la relazione con Raul Dumitras

“Raul, il tuo ex, è andato a Temptation Island” ha scritto una sua follower, al che Alessia Antonetti ha risposto: “Non è il mio ex!!”. I due, insomma, non sarebbero mai stati insieme ma, a quanto pare, condividerebbero soltanto un rapporto di amicizia. Intanto il pubblico attende di scoprire quale sarà l’evoluzione del rapporto tra Raul e Martina: se lui è stato, in queste prime puntate, criticato per la sua gelosia, la ragazza sembra sempre più lontana da lui e interessata ad approfondire la conoscenza con il single Carlo. Che sia l’inizio della fine per la coppia di Temptation Island 2024?











