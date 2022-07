Raum alla Juventus?/ Calciomercato news, ecco il terzino sinistro per mister Allegri

Calciomercato news, Raum alla Juventus a sinistra al posto di Alex Sandro

Il calciomercato è in continua evoluzione ed in queste ore aumentano i rumors relativi al possibile approdo di David Raum alla Juventus entro la fine di agosto. I bianconeri devono fare i conti con il contratto di Alex Sandro, in scadenza tra un anno nel giugno del 2023 e quindi al termine della stagione che sta per cominciare. Al momento il laterale brasiliano non ha ricevuto offerte concrete per pensare di lasciare Torino.

Difficile dunque che Alex Sandro lasci la Vecchia Signora in questi mesi di trattative ma nel frattempo i dirigenti del club piemontese cominciano a portarsi avanti guardando al futuro ed il profiolo di Raum, sotto contratto con l’Eintracht Francoforte fino al giugno del 2026. Il ventiquattrenne tedesco avrebbe attirato su di sè l’attenzione di diverse società europee importanti grazie al rendimento offerto in campo nell’ultimo anno.

Calciomercato news, Raum alla Juventus dall’Eintracht di Francoforte

Le chances di vedere David Raum alla Juventus potrebbero dunque aumentare se Alex Sandro, o anche Pellegrini, saluteranno i bianconeri nell’immediato. Nella passata stagione Raum è stato in grado di collezionare 3 reti e ben 13 assist vincenti per i suoi compagni in 35 apparizioni complessive tra Bundesliga e Coppa di Germania.

