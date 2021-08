Raz Degan “Io Grande Fratello Vip 6? Fake news”/ “È una casa piena di spazzatura”

Tra gli ultimi rumor riguardanti i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è anche quello dell’ingresso nella Casa di Raz Degan. Il vincitore di una delle edizioni dell’Isola dei Famosi più amate e discusse di sempre, si dice, possa mettersi nuovamente in gioco in un reality; ma è realmente così? A chiarirlo, dopo le insistenti voci, è stato proprio il diretto interessato.

Raz Degan ha deciso di smentire personalmente la sua partecipazione e ha fatto anche più di così, visto che ha lanciato un duro attacco al programma. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare – ha scritto il modello e regista, smentendo dunque in modo definitivo la notizia – É solo fake news… passiamo avanti.”

Raz Degan non sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Raz Degan non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ma, stando alle sue parole, neppure nelle prossime edizioni. Le parole critiche del regista chiariscono infatti la poca stima nei confronti del reality di Alfonso Signorini. D’altronde, già all’Isola dei Famosi Raz aveva palesato di essere poco propenso a sottostare alle regole di spettacolo di programmi come questo, volendo invece affrontare l’avventura come un vero e proprio naufrago.

Fu proprio questo suo modo di fare a conquistare il pubblico che lo proclamò alla fine il vincitore. Non fu altrettanto facile per i compagni di avventura affrontare quel percorso al suo fianco. Resta da scoprire se Signorini replicherà al duro post di Degan.

