Sagi e Yanai Degan, chi sono i fratelli di Raz Degan/ Un’infanzia durissima

Abitano in posti diversi, ma si sentono costantemente e quando possono si raggiungono per passare un po’ di tempo insieme. D’altra parte i fratelli Raz, Sagi e Yanai Degan hanno lo stesso sangue, sono cresciuti insieme, sotto il tetto della mamma che aveva divorziato dal padre. Per loro non è stata affatto un’infanzia semplice, eppure nel corso del tempo sono riusciti faticosamente a riordinare i cocci e trovare un equilibrio. Ciò che li unisce, come fanno notare molti utenti del web, è senza dubbio un fascino indiscutibile.

Ma oltre a questo aspetto c’è l’affetto e l’amore tra fratelli che non è mai svanito e che si è fortificato anno dopo anno. Per quanto concerne Yanai e Sagi, sappiamo che vivono a Bali, dove lavorano rispettivamente com life-coach e insegnante di yoga. Spesso Raz Degan li raggiunge in Indonesia per trascorrere del tempo con loro e passare qualche ora di spensieratezza l’uno in compagnia con l’altro.

Raz Degan, legame unico con Sagi e Yanai, quest’ultimo finì in un brutto tunnel

E’ successo ad esempio nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno, quando finalmente si sono riuniti. “Sono così fortunato di poter passare il mio compleanno con i miei fratelli”, aveva detto il modello e attore via Instagram l’ultima volta. La famiglia è la famiglia, dunque, dietro l’apparenza burbera di Raz Degan si nasconde un cuore grande e l’amore per tutti suoi cari.

In passato oltretutto non sono mancate le preoccupazioni per Raz, che ha temuto per il fratello Yanai quando cadde nel tunnel della droga e della tossicodipendenza. Fu lo stesso Raz a parlarne in una intervista a Verissimo, dove spiegò il percorso ad ostacoli del fratello per uscire da quel brutto momento. Non solo, Yanai aveva avuto anche grosse difficoltà economiche per via della sua dipendenza, superata esclusivamente grazie alla riabilitazione.

