Rea eliminata da Amici 21/ Fuori ad un passo dal serale

Torna su Canale 5 lo speciale settimanale di Amci 21 a partire dalle ore 14.00 durante questa puntata ci saranno due ospiti d’eccezione, Franco 126 e Gerry Scotty che sarà incaricato di stilare una sua personale classifica dei cantanti che si esibiranno portando una canzone preparata durante la settimana.

Il conduttore, dopo aver ascoltato le canzoni presentate dagli allievi della scuola di Amici ha posizionato al primo posto LDA mentre all’ultimo Rea, risultata ultima anche nella classifica di Pippo Baudo durante la scorsa puntata, che ha dovuto abbandonare la scuola a poco tempo dall’inizio del serale.

Rea eliminata dalla scuola di Amici 21

Rea ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 21 a poche settimane dall’inizio del serale della trasmissione anche per volontà del suo professore di canto, Rudy Zerbi, che ha ribadito come a pochi passi dalla trasmissione in prima serata bisogna essere in possesso di alcune qualità per poter poi proseguire la propria carriera nel mondo della musica che la ragazza, purtroppo, non ha.

L’eliminazione della cantante è stata un fulmine a ciel sereno per lei e per tutti gli altri studenti, in particolare per Sissi che dopo aver saputo dell’eliminazione dell’amica è scoppiata in lacrime e Maria De Filippi è dovuta intervenire per risollevare l’umore di tutti i ragazzi riportando l’esempio di Ultimo, che dopo essere stato rifiutato ad amici ha raggiunto un grande successo nazionale.

