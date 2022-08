Reazione a Catena, campioni 23 agosto/ Caos dopo l’Ultima Catena, web furioso: “Siete imbarazzanti!”

Reazione a Catena, sfida tra Tamarindi e I Novanta e Passa nella puntata del 23 agosto

La puntata di Reazione a Catena del 23 agosto parte subito molto agguerrita. I Novanta e passa, campioni in carica da Roma, sfidano i Tamarindi dalla Sicilia. La gara vede subito le due squadre in perfetto equilibrio, tanto che il primo gioco, Caccia alla parola, si conclude con una perfetta parità. Man mano che si va avanti una squadra inizia a prevalere sull’altra, tanto che si arriva all’ultima sfida, l’Intesa vincente, con I Tamarindi provvisti di un vantaggio di 5 secondi rispetto agli avversari.

La performance del terzetto si conclude però senza grandi soddisfazioni, con un punteggio di 3. Fanno meglio invece i Novanta e passa (14 parole!) che conquistano un nuovo pass per il gioco finale, laureandosi campioni anche questa sera.

Reazione a Catena, web critica le squadre ma premia Marco Liorni

I Novanta e passa sono pronti a giocare all’Ultima Catena mentre sul web gli appassionati del programma mormorano. C’è chi infatti trova che quest’anno la squadre non siano affatto all’altezza dello scorso anno. “Cmq le squadre di quest’anno sono lontane anni luce da quelle che erano campioni negli anni scorsi. Pochezza su tutti i fronti. Zero empatia!!” tuona uno spettatore, mentre c’è chi ricorda l’abilità dei Tre Denari dello scorso anno, rimpiangendoli. Commenti invece molto positivi per Marco Liorni che, secondo alcuni, avrebbe fatto un passa avanti rispetto allo scorso anno: “comunque quest’anno Liorni mi è piaciuto molto di più che l’estate scorsa”, nota infatti un fan di Reazione a Catena.

Reazione a Catena: la soluzione dell’Ultima Catena scatena il caos sul web

Ma come si è conclusa l’Ultima Catena? I campioni in carica non sono riusciti a conquistare il montepremi finale di ben 123mila euro. L’ultima parola, in particolare, ha suscitato le ire del web. L’associazione di “Naso, Professione, Espressione”, le tre parole finali, è apparsa impossibile e impensabile a molti. “quella del naso è una professione, andate a quel paese truffatori, prenderla così larga è da infami” ha scritto un telespettatore su Twitter; “La famosa professione del Naso..siete davvero imbarazzanti”, ha cinguettato un’altra. Ancora polemiche, insomma, per il programma.

Ecco la soluzione:

Garcon

Cameriere

Conto

Aperto

Fuori

Corso

Nilo

Coccodrillo

Lacrime

Occhi

Propri

Affari

Naso

Professione

Espressione

#reazioneacatena cmq le squadre di quest’anno sono lontane anni luce da quelle che erano campioni negli anni scorsi.

Pochezza su tutti i fronti. Zero empatia!! — *Silente*anima* (@Lucianone73) August 23, 2022

La famosa professione del Naso..siete davvero imbarazzanti #reazioneacatena — FindMe1313 (@VoGuE1322) August 23, 2022













