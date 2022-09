Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 12 settembre/ I Rossi di Sera sorprendono tutti…

Reazione a Catena, gli Affiatati contro i Rossi di sera nella puntata del 12 settembre

Nuova sfida per gli Affiatati che nella puntata di Reazione a Catena del 12 settembre 2022 si trovano a scontrarsi con I Rossi di Sera – Riccardo, Isabella e Michela da Piacenza. Una partita che parte subito molto agguerrita: gli sfidanti mostrano di che pasta sono fatti ponendosi in vantaggio già alla Catena Musicale. La situazione però cambia nel gioco de L’Una tira l’altra, col sorpasso dei campioni. Gli sfidanti però indovinano la Zot, conquistando i cinque secondi in più per l’Intesa Vincente.

Si parte dunque con i Rosso di Sera per l’Intesa Vincente. Con 65 secondi gli sfidanti indovinano 10 parole. Gli Affiatati sono un fiume in piena e con i loro 55 secondi arrivano ad indovinare 11 parole che bastano a riconfermarsi campioni in carica.

Reazione a Catena, gli Affiatati si confermano campioni

Gli Affiatati tornano dunque a giocare l’Ultima Catena, quest’oggi con un montepremi di 126mila euro. La catena però si rivela sin da subito abbastanza ostica e più complicata rispetto alle ultime affrontate, tanto che i tre campioni sono costretti a giocare subito entrambi i jolly, dimezzando comunque più volte. Si arriva così a giocare per l’ultima parola con un montepremi di 15.750 euro che però non riescono a vincere: la parola da loro scelta è ‘Controllato’, quella esatta è invece ‘Collaudato’.

L’Ultima Catena di oggi:

Patate

Umido

Sacchetto

Sabbia

Scritto

Rapporto

Frazione

Tempo

Libero

Spirito

Battuta

Colpo

Sicuro

L’Ultima parola:

Sicuro

COLLAUDATO

Certificato

