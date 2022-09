Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 14 settembre/ Grande colpo di scena per Le Tre e un quarto!

Reazione a Catena, Le tre e un quarto contro I Tre caffè nella puntata del 14 settembre 2022

Prima puntata da campionesse in carica per Le tre e un quarto a Reazione a Catena nella puntata del 14 settembre 2022. Le tre donne si trovano contro tre uomini: I tre caffe – Lorenzo, Lorenzo S. e Dario. La gara di questa sera volge subito a favore delle campionesse in carica che accumulano un vantaggio iniziate di oltre 30mila euro. Le cose però cambiano al gioco dell’Una tira l’altra quando I Tre caffè superano le campionesse che però rimontano grazie alla prima Zip. Un botta e risposta infuocato che finisce a favore delle Tre e un quarto quando gli sfidanti floppano la Zot.

Si arriva così all’Intesa Vincente di questa sera che parte con gli sfidanti. I tre caffè non partono benissimo e, anzi, riescono ad indovinare solo 4 parole. Le Tre e un quarto riescono invece ad indovinare 9 parole (nonostante qualche errore), riconfermandosi campionesse anche in questa nuova puntata.

Reazione a Catena, Le tre e un quarto si riconfermano campionesse e vincono il montepremi!

Le tre e un quarto, confermatesi campionesse, arrivano così all’Ultima Catena con un montepremi da 120mila euro. Un’Ultima Catena che si mostra molto più semplice di quelle degli ultimi giorni, tanto che le campionesse arrivano all’ultima parola con il montepremi ancora intatto, che dimezza solo per comprare l’ultimo elemento. I 60mila euro in palio vengono infine conquistati dalle campionesse con la parola ‘Formato’: colpo di scena e grandi festeggiamenti in studio!

L’Ultima Catena di oggi:

Sconfiggere

Battere

Mani

Pasta

Cresciuta

Grande

Puffo

Basso

Tozzo

Pane

Quotidiano

Giornale

Carta

L’ultima parola:

Carta

FORMATO

maturo

