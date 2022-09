Reazione a Catena, Le tre e un quarto oggi 14 settembre campionesse?/ Chi sono Elisa, Carolina e Letizia

Le tre e un quarto oggi 14 settembre 2022 si riconfermano campioni di Reazione a Catena?

La puntata di Reazione a Catena del 14 settembre porta in scena una grande novità. Chi non ha seguito la puntata in onda ieri e credeva di ritrovare gli Affiatati nel ruolo di campioni in carica sarà oggi sorpreso nel constatare che i tre sono stati eliminati. Al loro posto ci sono delle nuove campionesse, la cui squadra prende il nome de ‘Le tre e un quarto’.

Stando a quanto riporta il sito Varesenews, loro sono Letizia Bianchini di Venegono Inferiore, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino ed Elisa Ferrazzano di Cislago. Le tre donne hanno frequentato il liceo scientifico Curie di Tradate e sono ora studentesse del Politecnico di Milano, e su Rai 1 sono riuscite nell’impresa di battere gli Affiatati, ormai campioni da circa 10 giorni di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, pioggia di polemiche dal pubblico: ecco perché

Le tre e un quarto sono dunque le nuove campionesse di Reazione a Catena e cercheranno oggi di riconfermarsi tale e, magari, conquistare anche il montepremi dell’Ultima Catena. D’altronde ieri hanno fatto un ottimo esordio, essendo anche riuscite a vincere il montepremi finale (1110 euro).

Intanto sui social non si arrestano le critiche per il programma condotto da Marco Liorni. Se è vero che Reazione a Catena continua a macinare ottimi ascolti nella fascia preserale di Rai1, è anche vero che il pubblico segnala sempre più incongruenze nel gioco, soprattutto nelle associazioni di parole spesso improbabili e con poco senso. Un difetto che sempre più spesso viene segnalato agli autori del programma.

