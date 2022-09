Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 15 settembre/ Stop per le Tre e un quarto, le sfidanti…

Reazione a Catena, Le tre e un quarto contro Le Copia e Incolla nella puntata del 15 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 15 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica, Le Tre e un quarto – reduci dal grande successo di ieri, contro un altro trio di donne: Le copia e incolla – le due gemelle Daniela e Marisa ed Elisa, figlia di Marisa. Le sfidanti si mostrano subito all’altezza delle campionesse, accumulando quasi subito un vantaggio in fatto di montepremi che aumenta arrivati al gioco dell’Una Tira l’altra. Arrivano infatti a superare i 100mila euro (contro i 39mila delle campionesse) grazie alla seconda Zip, lasciando alle campionesse la Zot che viene da loro conquistata insieme ai 5 secondi in più per l’Intesa Vincente.

Si arriva dunque alla sfida dell’Intesa Vincente e sono proprio Le tre e un quarto a partire. Le campionesse conquistano 15 parole contro le 7 parole delle Copia e incolla che tornano a casa dopo un’ottima performance.

Reazione a Catena, Le tre e un quarto ancora campionesse ma si ‘fermano’

Le tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata di Reazione a Catena del 15 settembre 2022. Arrivano dunque al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi più basso del solito: 84mila euro. Non manca qualche errore nel corso della Catena che le porta all’ultima parola con un montepremi di 10mila euro che tuttavia non riescono a vincere. Dopo due puntate con vittoria finale, arriva lo stop per le campionesse che tornano comunque in gioco domani.

L’Ultima Catena di oggi:

Passeggio

Bastone

Carota

Succo

Discorso

Ringraziamento

Tacchino

Ruota

Anteriore

Futuro

Ballo

Cancan

Confusione

L’Ultima Parola:

Confusione

MINESTRONE

Primo

