Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 23 settembre/ Prova di forza delle Tre e un quarto!

Reazione a Catena, Le tre e un quarto contro gli Scilla e Cariddi nella puntata del 23 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 23 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica, Le Tre e un quarto, pronte a sfidare gli Scilla e Cariddi – Giuseppe, Claudia e Chiara dalla Sicilia. Ci mettono un po’ ad ingranare gli sfidanti e non mancano difficoltà nel cercare di raggiungere le campionesse che partono invece in quarta e arrivano a superare i 40mila euro già alla fine del gioco della Catena Musicale. La situazione non migliora nel corso dell’Una tira l’altra, dove le campionesse mantengono un vantaggio molto alto. Gli sfidanti riescono comunque ad aggiudicarsi la Zot e, dunque, i 10 secondi in più per L’Intesa Vincente.

Sono proprio gli Scilla e Cariddi a iniziare la sfida dell’Intesa Vincente con i loro 65 secondi, conquistando sei parole. Le Tre e un quarto hanno a loro disposizione solo 55 secondi ma riescono ad indovinare 11 parole.

Reazione a Catena, Le tre e un quarto si riconfermano campionesse

Le tre e un quarto si confermano campionesse di Reazione a catena anche nella puntata del 23 settembre 2022. Le tre studentesse portano al gioco dell’Ultima Catena un montepremi molto alto, 144mila euro, che finisce però per essere dimezzato varie volte fino ad arrivare all’ultima parola a 4mila euro. Le campionesse assestano però un nuovo colpo, indovinando anche questa sera la parola finale e aumentando il loro montepremi vinto.

L’ultima catena di oggi:

Ginocchia

Latte

Fratello

Sole

Centro

Estivo

Pneumatico

Martello

Falegname

Giuseppe

Verdi

Spinaci

Ferro

Ultima parola:

Ferro

MAZZA

Majorette

