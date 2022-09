Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 24 settembre/ Liorni spiazza con l’ultima parola!

Reazione a Catena, Le tre e un quarto contro I Tap Model nella puntata del 24 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 24 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica, Le Tre e un quarto, contro i Tap Model – Diego, Alessia e Annalisa. Anche questa sera le campionesse partono molto determinate e la loro determinazione le pone subito in vantaggio rispetto ai nuovi arrivati. Va molto bene per loro la Catena Musicale, la prima indovinata con soli due indizi. Il vantaggio delle Tre e un quarte si mantiene abbastanza costante fino al gioco dell’Una Tira l’altra. Le campionesse conquistano la prima Zip salendo a 60mila euro, poi anche la seconda, salendo a 100mila euro. Gli sfidanti riescono però a conquistare la Zot e, dunque, i 5 secondi in più.

Si arriva dunque al gioco dell’Intesa Vincente con i Tap Model che con i loro 65 secondi riescono ad indovinare 7 parole. Le Tre e un quarto, con i loro 55 secondi, riescono invece a portare a casa 10 parole.

Reazione a Catena, Le tre e un quarto ancora campionesse

Le Tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata del 24 settembre 2022. Sono dunque campionesse da 12 puntate e arrivano al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 122mila euro che dimezza una sola volta fino all’ultima Catena, dove dimezza un’ultima volta per l’acquisto del terzo elemento. Beffa però sul finale: questa sera nessuna vincita per le tre studentesse. La parola finale è ‘Ditta’ e anche il popolo del web, sempre attento, fa difficoltà ad intuirla.

L’Ultima Catena di oggi:

Spettacolo

Attori

Pomodori

Serra

Effetto

Causa

Parte

Prendere

Largo

Ampio

Respiro

Aria

Casa

L’Ultima parola:

Casa

DITTA

Compagnia

