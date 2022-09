Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 24 settembre ancora campionesse?/ Nuovo successo per Liorni!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 24 settembre si riconfermano campionesse?

Siamo agli sgoccioli di questa nuova settimana di Reazione a Catena che ha visto giorno dopo giorno trionfare le Tre e un quarto. Letizia, Elisa e Carolina si sono confermate senza grandi difficoltà campionesse in carica questa settimana, macinando non solo successi nelle sfide contro le squadre rivali, ma anche ampliando il montepremi finora accumulato. Le tre e un quarto hanno infatti vinto più di un montepremi in questa settimana, diventando una delle squadre che ha vinto di più in assoluto in questa edizione.

Risale d’altronde a ieri l’ultima vincita delle tre campionesse. Dopo aver affrontato gli Scilla e Cariddi dalla Sicilia, Letizia, Elisa e Carolina hanno affrontato l’Ultima Catena determinate a vincere. Nonostante qualche errore, al momento dell’ultima parola non hanno perso lucidità e sono riuscite a conquistare l’ennesimo montepremi.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contribuiscono al successo di Marco Liorni

L’avventura delle Tre e un quarto a Reazione a Catena d’altronde contribuisce al successo della trasmissione. Le imprese delle tre studentesse anche ieri hanno raccolto davanti al televisore oltre 4 milioni di telespettatori. Un vero successo per Reazione a Catena che continua a macinare successi in fatti di ascolti, confermandosi trasmissione leader della sua fascia oraria. E c’è chi sul web paragona il game show condotto da Marco Liorni a Uomini e Donne di Maria De Filippi: “#ReazioneACatena vola oltre i 4 milioni (28.1%) contro #CadutaLibera sotto i 2,5 mln (17.7%). Se ne parla poco, ma Liorni in preserale è come Uomini e Donne al pomeriggio…” ha infatti notato un fan su Twitter.

#ReazioneACatena vola oltre i 4 milioni (28.1%) contro #CadutaLibera sotto i 2,5 mln (17.7%). Se ne parla poco, ma Liorni in preserale è come Uomini e Donne al pomeriggio…https://t.co/5emQrWiner — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) September 24, 2022













