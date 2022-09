Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 6 settembre/ Web furioso: “Gaffe degli autori su una canzone” ma…

Reazione a Catena, Gli Affiatati contro I Pizzicati nella puntata del 6 settembre: scoppia la polemica!

Nuova puntata di Reazione a Catena oggi 6 settembre 2022 che riparte dai campioni in carica: Gli Affiatati – Eleonora, Mattia e Manuela. Marco Liorni presenza subito gli agguerriti sfidanti di oggi che sono I Pizzicati – Luca, Pierluigi e Sara da Lecce. Parte la gara che si attesta inizialmente con i campioni in vantaggio. Un episodio però scatena le critiche e i dubbi del web. Siamo al gioco della Catena Musicale e il titolo del brano da indovinare è ‘The Neverending story‘, celebre canzone di Limahl. I campioni danno come risposta ‘Neverending story’ che Liorni dà per sbagliata.

Emma, Elisa ricorda il papà Rosario Marrone sul palco/ La cover di addio commuove

Il web però si infiamma perché effettivamente il brano è più noto senza articolo che con. Si accusa allora gli autori di gaffe e mentre c’è chi chiede il ricorso, qualcuno fa notare che in realtà in Italia il brano è conosciuto con il titolo dato da Liorni: “A quanto pare in America è uscita come ‘Never Ending Story’ mentre in Italia è uscita come ‘The Neverending Story'”. Dunque non ci sarebbe errore, tuttavia, in un caso come questo, per i fan del programma gli autori avrebbero dovuto accettare anche la risposta senza l’articolo.

Elon Musk: “Tolkien si rivolta nella tomba”/ Stronca "Gli anelli del potere” di Bezos

Reazione a Catena, Gli Affiatati divisi sulla soluzione finale: brutto colpo!

Intanto arriviamo al gioco dell’Intesa Vincente che vede gli Affiatati indovinare 17 parole contro le 6 degli sfidanti. Gli Affiatati dunque si riconfermano campioni e arrivano all’Ultima Catena con un montepremi di 113mila euro. La Catena si dimostra subito molto semplice rispetto a quelle degli ultimi giorni, tanto che il trio non commette errori. Si arriva all’Ultima Parola con un montepremi di 56mila euro che viene però perso per un soffio. Mattia decide infatti di non dare ascolto alle due compagne d’avventura e si impone con la parola ‘Sparato’, ma ad avere ragione erano le due donne con ‘Sportello’.

REAZIONE A CATENA, GLI AFFIATATI OGGI 6 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Il trio si 'divide' e finisce male

L’Ultima Catena di oggi:

Elementare

Scuola

Guida

Destra

Mano

Dare

Numeri

Romani

Romolo e Remo

Gemelli

Polso

Orologio

Cassa

Ultima Parola:

Cassa

SPORTELLO

Auto













© RIPRODUZIONE RISERVATA